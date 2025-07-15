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Апеляція задовольнила позов про стягнення боргу: суд визнав розписку належним доказом передачі коштів

13:32, 15 липня 2025
Апеляція визнала розписку доказом боргу: Чернівецький апеляційний суд зобов’язав відповідачку повернути понад 12 тисяч доларів.
Апеляція задовольнила позов про стягнення боргу: суд визнав розписку належним доказом передачі коштів
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Апеляційний суд задовольнив позов про стягнення боргу за розпискою, попри заперечення відповідачки щодо факту отримання коштів. У суді вказали, що доказів на підтвердження її доводів не встановлено.

Деталі справи

Позивач звернувся до суду з вимогою стягнути з відповідачки борг у розмірі 12 100 доларів США (еквівалент 447 579 грн). У позовній заяві він зазначив, що сторони уклали договір позики, однак відповідачка не виконала свого обов’язку з повернення коштів. Як доказ передачі грошей позивач надав розписку, написану і підписану відповідачкою особисто.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, посилаючись на свідчення відповідачки та свідка, які заперечували факт отримання грошей. Позивач не погодився з цим рішенням і подав апеляційну скаргу.

Чернівецький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове — про задоволення позову. Суд апеляційної інстанції, посилаючись на ч. 1 ст. 1051 Цивільного кодексу України, наголосив: якщо договір позики укладено письмово, рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків для доведення того, що гроші не були передані або були передані частково. Винятки — лише в разі обману, насильства, зловмисної змови або тяжких обставин.

Згідно з розпискою, у березні 2020 року відповідачка добровільно, у присутності свідка, отримала від позивача 10 000 доларів США та згодом ще 2 100 доларів, зобов’язавшись повернути їх до 1 вересня того ж року або раніше. Хоча відповідачка не заперечувала факт написання розписки, вона заявила, що коштів не отримувала, а отже, не має зобов’язань щодо їх повернення.

Як зауважив апеляційний суд, якщо договір позики укладений у письмовій формі, то факт передання грошових коштів може бути спростований у разі оспорення договору позики.

Водночас, суд звернув увагу на те, що обставину стосовно передання, чи навпаки, непередання грошових коштів або речей доводить та сторона, яка посилається на таку обставину (Постанови Верховного Суду від 5 жовтня 2022 року у справі № 463/9914/20 та від 01 червня 2022 року у справі № 559/2587/19).

Оскільки відповідачка не надала доказів на підтвердження своїх заперечень і не оспорила договір, апеляційний суд стягнув з неї суму боргу, зазначену в розписці.

Справа cправа № 351/1958/23 (провадження 22-ц/822/553/25).

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