Апелляция удовлетворила иск о взыскании долга: суд признал расписку надлежащим доказательством передачи средств

Апелляция признала расписку доказательством долга: Черновицкий апелляционный суд обязал ответчицу вернуть более 12 тысяч долларов.

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Апелляционный суд удовлетворил иск о взыскании долга на основании расписки, несмотря на возражения ответчицы относительно факта получения денежных средств. В суде указали, что доказательства в подтверждение её доводов отсутствуют.

Детали дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчицы долг в размере 12 100 долларов США (эквивалент 447 579 грн). В исковом заявлении он указал, что стороны заключили договор займа, однако ответчица не выполнила обязательства по возврату средств. В подтверждение передачи денег истец предоставил расписку, написанную и подписанную ответчицей лично.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на показания ответчицы и свидетеля, которые отрицали факт получения ею денег. Истец не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу.

Черновицкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое — о удовлетворении иска. Апелляционный суд, ссылаясь на ч. 1 ст. 1051 Гражданского кодекса Украины, подчеркнул: если договор займа заключен в письменной форме, решение суда не может основываться на свидетельских показаниях для подтверждения того, что деньги не были переданы или были переданы частично. Исключения возможны только в случае обмана, насилия, злонамеренного сговора или тяжёлых обстоятельств.

Согласно расписке, в марте 2020 года ответчица добровольно, в присутствии свидетеля, получила от истца 10 000 долларов США, а позднее ещё 2 100 долларов, обязавшись вернуть их до 1 сентября того же года или ранее. Хотя ответчица не отрицала факт написания расписки, она утверждала, что деньги не получала, а значит, и обязательства по возврату у неё отсутствуют.

Как отметил апелляционный суд, если договор займа заключён письменно, факт передачи денежных средств может быть опровергнут лишь в случае оспаривания самого договора. При этом суд указал, что обстоятельства передачи или непередачи средств доказывает та сторона, которая на них ссылается (Постановления Верховного Суда от 5 октября 2022 года по делу № 463/9914/20 и от 1 июня 2022 года по делу № 559/2587/19).

Поскольку ответчица не представила доказательств в обоснование своих возражений и не оспорила договор, апелляционный суд постановил взыскать с неё сумму долга, указанную в расписке.

Дело № 351/1958/23 (производство 22-ц/822/553/25).

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