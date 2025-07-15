Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 5 ноября

Верховная Рада 15 июля проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации.
За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, за продление мобилизации – 304 депутата. Против 1 – Алексей Гончаренко.
Это 16-е по счету продление.
Всеобщая мобилизация и военное положение будут продлены с 7 августа на 90 дней, то есть до 5 ноября.
Соответствующие законопроекты 13471 и 13472 внес в парламент Президент Владимир Зеленский.
Автор: Наталя Мамченко
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