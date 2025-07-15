Автомобили, изъятые в результате применения санкций, можно будет перерегистрировать – правительство приняло постановление

Кабмин принял разработанный МВД проект постановления, который позволит урегулировать вопросы государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, взысканных в доход государства.
Так, внесены изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортных средств – автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, самоходной техники и т.д.
Как отметили в Кабмине, эти изменения необходимы для обеспечения выполнения решений судов о применении санкций в соответствии с Законом «О санкциях», а также для устранения правовых пробелов, которые затрудняют регистрацию имущества, переходящего в собственность государства.
Постановление вводит:
- в электронных реестрах есть сведения об ограничениях или запретах на пользование или распоряжение этим транспортом;
- владелец транспортного средства внесен в Единый реестр должников.
«Предлагаемые изменения позволят реализовывать решения судов, введенные в рамках санкционной политики, и обеспечат эффективное управление имуществом, переходящим в государственную собственность», — подчеркнули в правительстве.
На данный момент текст постановления еще не опубликован.
Автор: Наталя Мамченко
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