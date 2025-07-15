После уплаты штрафа в Резерв+ все равно нужно обновить персональные данные — Черногоренко

Необходимость обновить данные остается за гражданином в любом случае – в том числе и после уплаты штрафа, подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны Украины Катерины Черногоренко заявила, что после уплаты штрафа в приложении "Резерв+" военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это необходимо сделать даже в случае оплаты онлайн без посещения ТЦК.

По словам Черногоренко, обязанность по обновлению данных остается за гражданином в любом случае – в том числе и после уплаты штрафа. Она также подчеркнула, что эта процедура не нуждается в личном присутствии в территориальном центре.

"Для тех, кто еще не успел обновить данные, есть удобный вариант – сделать это в приложении "Резерв+" без похода в ТЦК. Обязанность сохраняется даже после уплаты штрафа", - рассказала Черногоренко в эфире телемарафона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.