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После уплаты штрафа в Резерв+ все равно нужно обновить персональные данные — Черногоренко

12:04, 15 июля 2025
Необходимость обновить данные остается за гражданином в любом случае – в том числе и после уплаты штрафа, подчеркнула Екатерина Черногоренко.
После уплаты штрафа в Резерв+ все равно нужно обновить персональные данные — Черногоренко
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Заместитель министра обороны Украины Катерины Черногоренко заявила, что после уплаты штрафа в приложении "Резерв+" военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это необходимо сделать даже в случае оплаты онлайн без посещения ТЦК.

По словам Черногоренко, обязанность по обновлению данных остается за гражданином в любом случае – в том числе и после уплаты штрафа. Она также подчеркнула, что эта процедура не нуждается в личном присутствии в территориальном центре.

"Для тех, кто еще не успел обновить данные, есть удобный вариант – сделать это в приложении "Резерв+" без похода в ТЦК. Обязанность сохраняется даже после уплаты штрафа", - рассказала Черногоренко в эфире телемарафона.

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штраф / штрафы ТЦК мобилизация Резерв+

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