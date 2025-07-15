Після сплати штрафу у Резерв+ все одно потрібно оновити персональні дані, — Черногоренко

Необхідність оновити дані залишається за громадянином у будь-якому випадку, навіть після сплати штрафу, — підкреслила Катерини Черногоренко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що після сплати штрафу у застосунку Резерв+ військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані. Це необхідно зробити навіть у разі онлайн-оплати без відвідування ТЦК.

За словами Черногоренко, обов’язок щодо оновлення даних залишається за громадянином у будь-якому випадку - зокрема й після сплати штрафу. Вона також наголосила, що ця процедура не потребує особистої присутності в територіальному центрі.

"Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний варіант - зробити це у застосунку Резерв+ без походу до ТЦК. Обов’язок зберігається навіть після сплати штрафу", - розповіла Черногоренко в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.