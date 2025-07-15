Автомобілі, стягнуті внаслідок застосування санкцій, можна буде перереєструвати — уряд ухвалив постанову

Кабмін прийняв розроблений МВС проект постанови, який дозволить врегулювати питання державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що були стягнуті в дохід держави.
Так, внесені зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів – автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, самохідної техніки тощо.
Як зауважили в Кабміні, ці зміни необхідні для забезпечення виконання рішень судів про застосування санкцій відповідно до Закону «Про санкції», а також для усунення правових прогалин, які ускладнюють реєстрацію майна, що переходить у власність держави.
Постанова запроваджує:
«Пропоновані зміни дозволять реалізовувати рішення судів, запроваджені в рамках санкційної політики, та забезпечать ефективне управління майном, що переходить у державну власність», підкреслили в уряді.
Наразі текст постанови ще не оприлюднений.
Автор: Наталя Мамченко
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