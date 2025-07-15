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Автомобілі, стягнуті внаслідок застосування санкцій, можна буде перереєструвати — уряд ухвалив постанову

12:18, 15 липня 2025
Постанова Кабміну дозволяє перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі застосування санкцій до фізичних чи юридичних осіб.
Автомобілі, стягнуті внаслідок застосування санкцій, можна буде перереєструвати — уряд ухвалив постанову
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Кабмін прийняв розроблений МВС проект постанови, який дозволить врегулювати питання державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що були стягнуті в дохід держави. 

Так, внесені зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів – автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, самохідної техніки тощо.

Як зауважили в Кабміні, ці зміни необхідні для забезпечення виконання рішень судів про застосування санкцій відповідно до Закону «Про санкції», а також для усунення правових прогалин, які ускладнюють реєстрацію майна, що переходить у власність держави.

Постанова запроваджує:

  • Можливість реєструвати або перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі рішення суду про застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб.
  • Упорядкувати механізм реєстраційних дій щодо таких транспортних засобів, навіть якщо:
    • в електронних реєстрах є відомості про обмеження чи заборони на користування або розпорядження цим транспортом;
    • власник транспортного засобу внесений до Єдиного реєстру боржників.

«Пропоновані зміни дозволять реалізовувати рішення судів, запроваджені в рамках санкційної політики, та забезпечать ефективне управління майном, що переходить у державну власність», підкреслили в уряді.

Наразі текст постанови ще не оприлюднений.

Автор: Наталя Мамченко

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