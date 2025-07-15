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Стало известно количество военных пенсионеров призывного возраста, которые не служат в ВСУ

12:27, 15 июля 2025
По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тысячи бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет.
Стало известно количество военных пенсионеров призывного возраста, которые не служат в ВСУ
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В Украине насчитывается 145,2 тысяч мужчин призывного возраста (до 60 лет), которые сейчас не работают, не имеют инвалидности и не проходят военную службу. Об этом сообщает Экономическая правда.

По данным Минсоцполитики, в стране проживает 635,8 тысяч человек, ранее служивших в военных или силовых структурах и сейчас получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода на пенсию для этой категории – 51 год. При этом около 145,2 тысячи из них — это мужчины призывного возраста, которые пока не находятся в рядах ВСУ.

Законодательство, регулирующее вопросы специальных пенсий для военнослужащих и работников силовых органов, было принято еще до начала полномасштабной войны.

Этот закон предоставляет льготы в виде специального расчета пенсии - до 70% от текущей заработной платы лиц, занимающих аналогичные должности, и возможность досрочного ухода на пенсию.

Так, кадровые военные и представители силовых структур могут выйти на пенсию в возрасте 45 лет (или раньше) при наличии 25 лет выслуги.

Кроме того, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

В результате он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, – пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию.

Отмечается, что в правительстве считают, что именно статус УБД должен предоставлять право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.

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ВСУ военная служба

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