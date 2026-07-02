Україна може долучитися до європейської системи раннього попередження про радіаційні аварії: що це означає

Документ передбачає приєднання України до європейського механізму раннього обміну інформацією про радіаційні аварії, що забезпечить оперативний обмін даними між державами-учасницями та Європейською комісією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова на своєму засіданні розглянув низку законодавчих ініціатив, серед яких — проєкт Закону про приєднання України до Угоди між Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом) та державами, що не є членами Європейського Союзу, щодо участі в системі раннього обміну інформацією у разі радіаційної аварії (ECURIE) №0377, внесений Президентом України.

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт №0377 за основу та в цілому.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у разі ухвалення закону Верховна Рада надасть згоду на приєднання України до Угоди ECURIE, що забезпечить повноцінну участь держави у європейському механізмі раннього обміну інформацією між компетентними органами у разі виникнення радіаційної аварії.

Документом також пропонується визначити Державну інспекцію ядерного регулювання України офіційним контактним органом, який відповідатиме за взаємодію в межах механізму ECURIE та оперативний обмін інформацією про радіаційні аварії.

Окремо законопроєкт передбачає, що дія Угоди не поширюватиметься на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України до повного припинення збройної агресії, відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, повного контролю над державним кордоном і відновлення конституційного ладу.

Механізм ECURIE було створено у 1987 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Він забезпечує оперативний обмін інформацією між країнами-учасницями та Європейською комісією у разі виникнення радіаційних аварій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.