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Україна може приєднатися до європейської системи оповіщення про радіаційні аварії: законопроєкт рекомендували ухвалити

14:25, 26 червня 2026
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Комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендував ухвалити законопроєкт, який відкриває шлях до приєднання України до європейської системи раннього оповіщення про радіаційні аварії та оперативного обміну інформацією у разі надзвичайних ситуацій.
Україна може приєднатися до європейської системи оповіщення про радіаційні аварії: законопроєкт рекомендували ухвалити
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Україна продовжує адаптувати національне законодавство та міжнародні зобов'язання до стандартів Європейського Союзу. Одним із напрямів цієї роботи є приєднання до міжнародних механізмів співпраці у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

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У зв'язку з цим Комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №0377 про приєднання України до Угоди між Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом) і державами, які не є членами Європейського Союзу, щодо участі у механізмі раннього обміну інформацією у разі радіаційної аварії (ECURIE). Законопроєкт внесений Президентом України.

Документ розроблено після отримання запрошення від Європейської комісії приєднатися до Угоди ECURIE. Крім того, це питання включене до переговорної позиції України за розділом 15 «Енергетика» Кластеру 4 «Зелений порядок денний та стале з'єднання» в межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Що передбачає законопроєкт

У разі ухвалення закону Верховна Рада надасть згоду на приєднання України до Угоди ECURIE, що забезпечить повноцінну участь держави у європейському механізмі раннього обміну інформацією між компетентними органами у разі виникнення радіаційної аварії.

Документом також пропонується визначити Державну інспекцію ядерного регулювання України офіційним контактним органом, який відповідатиме за взаємодію в межах механізму ECURIE та оперативний обмін інформацією про радіаційні аварії.

Окремо законопроєкт передбачає, що дія Угоди не поширюватиметься на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України до повного припинення збройної агресії, відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, повного контролю над державним кордоном і відновлення конституційного ладу.

Механізм ECURIE було створено у 1987 році після аварії на Чорнобильській АЕС. Він забезпечує оперативний обмін інформацією між країнами-учасницями та Європейською комісією у разі виникнення радіаційних аварій.

У пояснювальній записці зазначається, що приєднання України до Угоди не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету чи сплати членських внесків. Виконання зобов'язань здійснюватиметься в межах уже передбаченого фінансування Державної інспекції ядерного регулювання України.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме посиленню ядерної та радіаційної безпеки, підвищенню ефективності реагування на надзвичайні ситуації, зміцненню міжнародної співпраці та стане ще одним кроком у процесі інтеграції України до Європейського Союзу.

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Верховна Рада України законопроект ЄС Європа Україна

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