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Украина может присоединиться к европейской системе раннего предупреждения о радиационных авариях: что это значит

17:13, 2 июля 2026
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Документ предусматривает присоединение Украины к европейскому механизму раннего обмена информацией о радиационных авариях, что обеспечит оперативный обмен данными между государствами-участниками и Европейской комиссией.
Украина может присоединиться к европейской системе раннего предупреждения о радиационных авариях: что это значит
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова на своем заседании рассмотрел ряд законодательных инициатив, среди которых — проект Закона о присоединении Украины к Соглашению между Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и государствами, не являющимися членами Европейского Союза, об участии в системе раннего обмена информацией в случае радиационной аварии (ECURIE) №0377, внесенный Президентом Украины.

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По результатам рассмотрения Комитет принял решение предложить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рекомендовать парламенту принять законопроект №0377 за основу и в целом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в случае принятия закона Верховная Рада даст согласие на присоединение Украины к Соглашению ECURIE, что обеспечит полноценное участие государства в европейском механизме раннего обмена информацией между компетентными органами в случае возникновения радиационной аварии.

Документом также предлагается определить Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины официальным контактным органом, который будет отвечать за взаимодействие в рамках механизма ECURIE и оперативный обмен информацией о радиационных авариях.

Отдельно законопроект предусматривает, что действие Соглашения не будет распространяться на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины до полного прекращения вооруженной агрессии, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, полного контроля над государственной границей и восстановления конституционного строя.

Механизм ECURIE был создан в 1987 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Он обеспечивает оперативный обмен информацией между странами-участницами и Европейской комиссией в случае возникновения радиационных аварий.ї

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законопроект ЕС Украина

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