Инвестор внес более миллиона гривен за квартиру, но кооператив не признал оплату: как доказать ее, если квитанция оформлена с недостатками — ВС

ВС подчеркнул, что при оценке доказательств суды должны устанавливать реальность хозяйственной операции, а не ограничиваться формальной проверкой оформления первичных документов.

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Практика инвестирования в жилищное строительство нередко сопровождается спорами относительно надлежащих доказательств внесения денежных средств. Особенно актуальным этот вопрос становится тогда, когда застройщик или кооператив отрицает факт получения денег, ссылаясь на недостатки бухгалтерского оформления документов.

В постановлении Верховного Суда от 24 июня 2026 года по делу № 344/13846/24 Кассационный гражданский суд рассмотрел, могут ли формальные недостатки квитанции к приходному кассовому ордеру автоматически свидетельствовать об отсутствии факта оплаты и, соответственно, лишать инвестора права требовать защиты своих имущественных прав.

Обстоятельства дела

В июле 2024 года инвестор обратился в суд с иском к обслуживающему кооперативу о признании имущественных прав на квартиру.

Истец указал, что 24 мая 2022 года стороны заключили договор о целевом взносе в деятельность, согласно которому кооператив обязался построить и передать ему квартиру, а он уплатил согласованный сторонами целевой взнос в размере 1 079 785 грн, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру.

Согласно договору дом должен был быть введен в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, однако этого не произошло. Истец также отметил, что не получил ответов на свои обращения относительно состояния строительства и возможности уступки прав по договору, в связи с чем просил признать за ним имущественные права на квартиру.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска.

Отказывая в иске, суды придали решающее значение недостаткам оформления квитанции к приходному кассовому ордеру, в частности отсутствию подписи кассира и наличию подписи в графе «Главный бухгалтер» без указания сведений о лице, которое можно было бы идентифицировать.

Не согласившись с принятыми решениями, истец подал кассационную жалобу. Он указал, что суды неправильно применили нормы материального права, не исследовали все доказательства и необоснованно не приняли во внимание квитанцию к приходному кассовому ордеру как доказательство внесения целевого взноса.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что инвестор после выполнения условий инвестирования приобретает имущественные права (тождественные праву собственности) на соответствующий объект и после завершения строительства объекта недвижимости приобретает право собственности на объект инвестирования как первоначальный собственник путем государственной регистрации вещных прав на этот объект.

Суд подчеркнул, что ключевым вопросом при разрешении данного спора является установление обстоятельств не только заключения, но и непосредственного исполнения истцом и ответчиком спорного договора о целевом взносе в деятельность, в частности оплаты истцом стоимости объекта недвижимости, на основании чего инвестор приобретает имущественные права на объект инвестирования и право собственности на построенный объект недвижимости.

Особое внимание Верховный Суд уделил оценке первичных бухгалтерских документов и отметил, что подтверждением хозяйственной операции является ее фактическое совершение и надлежащим образом оформленные в соответствии с требованиями части второй статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и пункта 2.4 Положения № 88 первичные бухгалтерские документы.

Суд также подчеркнул, что даже при наличии недостатков в первичных документах фактическое совершение хозяйственной операции может подтверждаться другими доказательствами.

Вместе с тем в случае недостатков первичных документов и непризнания одной из сторон факта совершения хозяйственной операции стороны не лишены возможности доказывать эти обстоятельства другими доказательствами, которые будут убедительно свидетельствовать о фактических обстоятельствах осуществления поставки товара.

При этом необходимо учитывать, что определяющим признаком хозяйственной операции является реальное движение активов в результате ее осуществления.

Также ВС указал, что содержание пункта 25 указанного Положения № 148 допускает прием наличных денежных средств в кассу по приходному кассовому ордеру, подписанному главным бухгалтером. Данная норма не содержит оговорки о том, что прием наличных может осуществляться исключительно кассиром.

Суд отметил, что ответчик не опроверг того, что подпись в графе «Главный бухгалтер» принадлежит иному лицу. Без предоставления надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, выводы судов о том, что хозяйственная операция была совершена и оформлена не главным бухгалтером либо лицом, не уполномоченным руководителем учреждения/предприятия, являются преждевременными.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что НК Украины и Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» не определяют несоответствие гражданско-правовых полномочий лица действовать от имени юридического лица как самостоятельное основание для признания ненадлежащими оформленных первичных документов, а составленные таким лицом первичные документы не утрачивают своего правового значения при наличии фактического движения активов.

В результате Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно отказали в удовлетворении иска, не исследовав надлежащим образом все доказательства и неправильно применив нормы материального права.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Фактически Суд подчеркнул, что формальные недостатки квитанции или приходного кассового ордера сами по себе не могут автоматически свидетельствовать об отсутствии оплаты или лишать первичный документ доказательственного значения, если эти обстоятельства не опровергнуты надлежащими доказательствами.

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