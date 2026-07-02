У школах Польщі запровадять повне «табу» на смартфони: навіть перерви не стануть винятком

Учням початкових шкіл хочуть заборонити користуватися телефонами протягом усього навчального дня, залишивши лише кілька винятків.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Польщі наближаються до запровадження загальнонаціональної заборони на використання смартфонів у початкових школах. Якщо нові правила остаточно ухвалять, учні не зможуть користуватися телефонами не лише під час уроків, а й на перервах та більшості інших занять. Ініціатива вже отримала підтримку всіх парламентських сил і наразі проходить подальший розгляд.

Чому у Польщі вирішили обмежити використання смартфонів

Ініціатори законопроєкту зазначають, що необхідність таких змін підтримують як батьки, так і педагоги. Хоча школи вже зараз можуть самостійно встановлювати правила користування телефонами, керівники навчальних закладів очікують єдиного законодавчого підходу.

Також наводяться результати досліджень, які свідчать про негативний вплив надмірного використання смартфонів на здоров'я дітей, зниження концентрації уваги, поширення кібербулінгу та зростання залежності від інтернету й соціальних мереж.

Під час парламентського обговорення також наголошувалося, що головною проблемою є не самі смартфони, а доступ дітей до соціальних мереж та іншого цифрового контенту. Окремо пролунали заклики запровадити вікові обмеження для користування соціальними платформами.

Які зміни ще пропонують

Під час розгляду законопроєкту також запропонували поширити заборону на дитячі садки та дошкільні групи. Крім того, до документа внесли й інші поправки, які тепер розглядатиме профільний комітет.

Учасники обговорення наголошували, що нові правила мають допомогти дітям більше спілкуватися між собою, краще концентруватися на навчанні та зменшити негативний вплив цифрових технологій.

Також зверталася увага на результати досліджень, згідно з якими навіть телефон, який просто лежить поруч із учнем, може погіршувати концентрацію. Водночас відсутність смартфонів під час навчання позитивно впливає на успішність школярів, особливо дітей із соціально вразливих родин.

Коли учням дозволять користуватися телефонами

Згідно із законопроєктом, учням початкових шкіл заборонять користуватися телефонами та іншими пристроями, які дають змогу спілкуватися або здійснювати фото- й відеозйомку:

під час уроків;

на перервах;

під час інших заходів, що проходять у школі;

під час занять, організованих поза територією школи, наприклад уроків фізичної культури на спортивних об'єктах.

Водночас заборона не поширюватиметься на:

шкільні екскурсії;

перебування дітей в інтернатах;

використання шкільної інфраструктури після завершення занять, якщо вона відкрита для місцевих жителів.

Користуватися телефоном буде дозволено лише у виняткових випадках:

якщо це необхідно для проведення уроку або перевірки знань;

якщо учню потрібно терміново зв'язатися з батьками;

якщо смартфон або спеціальний застосунок потрібен для контролю стану здоров'я (за згодою директора школи);

якщо існує безпосередня загроза життю чи здоров'ю.

Які наслідки чекають на порушників та коли правила набудуть чинності

Якщо учень порушить встановлені правила, школа зможе застосовувати виховні заходи або дисциплінарні стягнення, передбачені статутом закладу. Такі порушення також можуть вплинути на оцінку поведінки.

Школи матимуть право облаштувати спеціальні місця для зберігання смартфонів та інших електронних пристроїв. Відповідне рішення ухвалюватиме директор після погодження з педагогічною радою та радою батьків і з урахуванням думки учнівського самоврядування.

Для старших класів, ліцеїв і технікумів загальнонаціональну заборону не запроваджуватимуть. Натомість кожен навчальний заклад самостійно визначатиме правила користування телефонами у своєму статуті.

У разі остаточного ухвалення закону нові правила мають набути чинності 1 вересня 2026 року. Після цього школи матимуть час до 31 жовтня 2026 року, щоб привести свої внутрішні правила у відповідність до нового законодавства.

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