В школах Польши введут полное «табу» на смартфоны: даже перемены не станут исключением

Ученикам начальных школ хотят запретить пользоваться телефонами в течение всего учебного дня, оставив лишь несколько исключений.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Польше приближаются к введению общенационального запрета на использование смартфонов в начальных школах. Если новые правила окончательно примут, ученики не смогут пользоваться телефонами не только во время уроков, но и на переменах и большинстве других занятий. Инициатива уже получила поддержку всех парламентских сил и в настоящее время проходит дальнейшее рассмотрение.

Почему в Польше решили ограничить использование смартфонов

Инициаторы законопроекта отмечают, что необходимость таких изменений поддерживают как родители, так и педагоги. Хотя школы уже сейчас могут самостоятельно устанавливать правила пользования телефонами, руководители учебных заведений ожидают единого законодательного подхода.

Также приводятся результаты исследований, которые свидетельствуют о негативном влиянии чрезмерного использования смартфонов на здоровье детей, снижение концентрации внимания, распространение кибербуллинга и рост зависимости от интернета и социальных сетей.

Во время парламентского обсуждения также подчеркивалось, что главной проблемой являются не сами смартфоны, а доступ детей к социальным сетям и другому цифровому контенту. Отдельно прозвучали призывы ввести возрастные ограничения на использование социальных платформ.

Какие изменения еще предлагают

Во время рассмотрения законопроекта также предложили распространить запрет на детские сады и дошкольные группы. Кроме того, в документ внесли и другие поправки, которые теперь рассмотрит профильный комитет.

Участники обсуждения подчеркивали, что новые правила должны помочь детям больше общаться друг с другом, лучше концентрироваться на учебе и уменьшить негативное влияние цифровых технологий.

Также обращалось внимание на результаты исследований, согласно которым даже телефон, который просто лежит рядом с учеником, может ухудшать концентрацию. В то же время отсутствие смартфонов во время учебы положительно влияет на успеваемость школьников, особенно детей из социально уязвимых семей.

Когда ученикам разрешат пользоваться телефонами

Согласно законопроекту, ученикам начальных школ запретят пользоваться телефонами и другими устройствами, которые позволяют общаться или осуществлять фото- и видеосъемку:

во время уроков;

на переменах;

во время других мероприятий, проходящих в школе;

во время занятий, организованных за пределами школы, например уроков физической культуры на спортивных объектах.

В то же время запрет не будет распространяться на:

школьные экскурсии;

пребывание детей в интернатах;

использование школьной инфраструктуры после окончания занятий, если она открыта для местных жителей.

Пользоваться телефоном будет разрешено только в исключительных случаях:

если это необходимо для проведения урока или проверки знаний;

если ученику необходимо срочно связаться с родителями;

если смартфон или специализированное приложение нужны для контроля состояния здоровья (с согласия директора школы);

если существует непосредственная угроза жизни или здоровью.

Какие последствия ждут нарушителей и когда правила вступят в силу

Если ученик нарушит установленные правила, школа сможет применять воспитательные меры или дисциплинарные взыскания, предусмотренные уставом учебного заведения. Такие нарушения также могут повлиять на оценку поведения.

Школы получат право оборудовать специальные места для хранения смартфонов и других электронных устройств. Соответствующее решение будет принимать директор после согласования с педагогическим советом и советом родителей, а также с учетом мнения ученического самоуправления.

Для старших классов, лицеев и техникумов общенациональный запрет вводить не будут. Вместо этого каждое учебное заведение самостоятельно определит правила пользования телефонами в своем уставе.

В случае окончательного принятия закона новые правила должны вступить в силу 1 сентября 2026 года. После этого школы получат время до 31 октября 2026 года, чтобы привести свои внутренние правила в соответствие с новым законодательством.

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