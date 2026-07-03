  1. В Украине
  2. / Общество

Когда празднуют День Украинской Государственности в 2026 году: история праздника, почему изменилась дата и будет ли выходной

07:52, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности — объясняем, почему праздник перенесли, будет ли выходной и какое значение он имеет.
Когда празднуют День Украинской Государственности в 2026 году: история праздника, почему изменилась дата и будет ли выходной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно в Украине отмечают День Украинской Государственности — государственный праздник, призванный напомнить о многовековой истории украинского государственного строительства, его преемственности и неразрывной связи с современной независимой Украиной. Несмотря на то, что праздник является относительно новым, его дата уже менялась.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

День Украинской Государственности был учрежден Указом Президента Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. Изначально его отмечали 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины и день памяти равноапостольного князя Владимира Великого.

Однако после перехода в 2023 году Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата почитания князя Владимира сместилась на 15 июля. В связи с этим было принято решение перенести и День Украинской Государственности.

28 июня 2023 года Президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, отметив, что изменение даты является одним из шагов к отказу от российского исторического наследия и навязанных им символов и календарных дат. Уже 14 июля 2023 года парламент поддержал эту инициативу, официально установив празднование 15 июля.

В мирное время День Украинской Государственности является официальным выходным днем. Вместе с тем во время действия военного положения дополнительный выходной не предоставляется, поэтому праздник остается рабочим днем.

День Украинской Государственности призван подчеркнуть, что украинская государственность насчитывает более тысячи лет истории, берет свое начало со времен Киевской Руси и является важной составляющей национальной идентичности. В условиях полномасштабной войны этот праздник также стал символом борьбы за независимость, суверенитет и несокрушимость Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Производство «зависло» и закрылось: львовские прокуроры проиграли дело в ВСП

Высший совет правосудия оставил без изменений дисциплинарное взыскание для прокуроров Галицкой окружной прокуратуры города Львова.

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]