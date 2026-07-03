Когда празднуют День Украинской Государственности в 2026 году: история праздника, почему изменилась дата и будет ли выходной

15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности — объясняем, почему праздник перенесли, будет ли выходной и какое значение он имеет.

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Ежегодно в Украине отмечают День Украинской Государственности — государственный праздник, призванный напомнить о многовековой истории украинского государственного строительства, его преемственности и неразрывной связи с современной независимой Украиной. Несмотря на то, что праздник является относительно новым, его дата уже менялась.

День Украинской Государственности был учрежден Указом Президента Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. Изначально его отмечали 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины и день памяти равноапостольного князя Владимира Великого.

Однако после перехода в 2023 году Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата почитания князя Владимира сместилась на 15 июля. В связи с этим было принято решение перенести и День Украинской Государственности.

28 июня 2023 года Президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, отметив, что изменение даты является одним из шагов к отказу от российского исторического наследия и навязанных им символов и календарных дат. Уже 14 июля 2023 года парламент поддержал эту инициативу, официально установив празднование 15 июля.

В мирное время День Украинской Государственности является официальным выходным днем. Вместе с тем во время действия военного положения дополнительный выходной не предоставляется, поэтому праздник остается рабочим днем.

День Украинской Государственности призван подчеркнуть, что украинская государственность насчитывает более тысячи лет истории, берет свое начало со времен Киевской Руси и является важной составляющей национальной идентичности. В условиях полномасштабной войны этот праздник также стал символом борьбы за независимость, суверенитет и несокрушимость Украины.

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