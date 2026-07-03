Можно ли выплачивать зарплату на карту другого лица: налоговые последствия в 2026 году

Доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом организации, где доверитель работает, или по месту его жительства.

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Заработную плату работника можно перечислять на счет другого лица по заявлению работника при условии соблюдения норм гражданского законодательства. При этом повторного удержания НДФЛ и военного сбора не возникает.

Государственная налоговая служба со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины поясняет:

по договору поручения (ч. 1 ст. 1000 ГКУ) одна сторона обязуется совершать юридические действия от имени и за счет другой стороны;

действия поверенного должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми (ч. 1 ст. 1003 ГКУ);

поверенный обязан немедленно передать доверителю все полученное в связи с исполнением поручения (ст. 1006 ГКУ).

Таким образом, лицо, которое фактически получает денежные средства, действует как поверенный и не приобретает права собственности на эти средства.

Также отмечается, что в соответствии со ст. 245 ГКУ доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом предприятия, где работает доверитель, либо по месту его жительства. Нотариальное удостоверение не является обязательным.

Отдельно подчеркивается разница между доверенностью и заявлением работника: в случае доверенности другое лицо может обратиться к работодателю за получением заработной платы, тогда как в случае заявления работника вопрос требует дополнительного правового урегулирования.

Самый распространенный вопрос работодателей — не возникает ли обязанности повторно удерживать НДФЛ и военный сбор при перечислении заработной платы на счет третьего лица.

ГНС отмечает, что повторного налогообложения не происходит. Заработная плата остается доходом исключительно работника, с которым заключен трудовой договор (пп. 164.2.1 НКУ).

Что касается доверенного лица, то оно не приобретает доход в понимании Налогового кодекса, поскольку действует в рамках договора поручения и обязано передать полученные средства доверителю.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине возникли проблемы с выплатой государственной помощи в размере 1500 гривен, которую ранее анонсировало правительство для отдельных категорий населения. Из-за технических сбоев часть граждан повторно получила средства на свои счета, после чего в некоторых случаях банковские карты для дальнейших социальных выплат начали блокировать.

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