  1. В Украине

Можно ли выплачивать зарплату на карту другого лица: налоговые последствия в 2026 году

07:03, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом организации, где доверитель работает, или по месту его жительства.
Можно ли выплачивать зарплату на карту другого лица: налоговые последствия в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заработную плату работника можно перечислять на счет другого лица по заявлению работника при условии соблюдения норм гражданского законодательства. При этом повторного удержания НДФЛ и военного сбора не возникает.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Государственная налоговая служба со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины поясняет:

  • по договору поручения (ч. 1 ст. 1000 ГКУ) одна сторона обязуется совершать юридические действия от имени и за счет другой стороны;
  • действия поверенного должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми (ч. 1 ст. 1003 ГКУ);
  • поверенный обязан немедленно передать доверителю все полученное в связи с исполнением поручения (ст. 1006 ГКУ).

Таким образом, лицо, которое фактически получает денежные средства, действует как поверенный и не приобретает права собственности на эти средства.

Также отмечается, что в соответствии со ст. 245 ГКУ доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом предприятия, где работает доверитель, либо по месту его жительства. Нотариальное удостоверение не является обязательным.

Отдельно подчеркивается разница между доверенностью и заявлением работника: в случае доверенности другое лицо может обратиться к работодателю за получением заработной платы, тогда как в случае заявления работника вопрос требует дополнительного правового урегулирования.

Самый распространенный вопрос работодателей — не возникает ли обязанности повторно удерживать НДФЛ и военный сбор при перечислении заработной платы на счет третьего лица.

ГНС отмечает, что повторного налогообложения не происходит. Заработная плата остается доходом исключительно работника, с которым заключен трудовой договор (пп. 164.2.1 НКУ).

Что касается доверенного лица, то оно не приобретает доход в понимании Налогового кодекса, поскольку действует в рамках договора поручения и обязано передать полученные средства доверителю.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине возникли проблемы с выплатой государственной помощи в размере 1500 гривен, которую ранее анонсировало правительство для отдельных категорий населения. Из-за технических сбоев часть граждан повторно получила средства на свои счета, после чего в некоторых случаях банковские карты для дальнейших социальных выплат начали блокировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги налоговая налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Производство «зависло» и закрылось: львовские прокуроры проиграли дело в ВСП

Высший совет правосудия оставил без изменений дисциплинарное взыскание для прокуроров Галицкой окружной прокуратуры города Львова.

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]