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ВВК проигнорировала заболевания и признала годным к службе: удалось ли обжаловать заключение в суде

11:40, 3 июля 2026
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Военнообязанный просил отменить заключение ВВК и провести повторный медицинский осмотр, однако суд отказал.
ВВК проигнорировала заболевания и признала годным к службе: удалось ли обжаловать заключение в суде
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Сам по себе факт несогласия военнообязанного с заключением ВВК о пригодности к военной службе не является основанием для его отмены. Суд может проверять законность процедуры проведения медицинского осмотра и принятия постановления ВВК, однако не вправе оценивать правильность установленного диагноза или применения Расписания болезней. К такому выводу пришел Седьмой апелляционный административный суд.

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Истец просил отменить постановление внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии, которым в августе 2025 года он был признан пригодным к военной службе, а также обязать комиссию провести повторный медицинский осмотр. Он утверждал, что при прохождении ВВК не были учтены его заболевания и ему не была предоставлена возможность подать медицинские документы, которые могли повлиять на заключение комиссии. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд согласился с этим решением.

Обстоятельства дела

Как установил суд, в августе 2025 года истец прошел медицинский осмотр во внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии на базе Черновицкой областной клинической больницы. По результатам осмотра он был признан пригодным к военной службе, о чем была оформлена справка ВВК. Заключение комиссии было принято на основании статей 40-в и 13-в графы III Расписания болезней.

Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд. Он указывал, что медицинский осмотр был проведен с нарушениями, поскольку комиссия не учла имеющиеся у него заболевания и не предоставила возможности подать документы, подтверждающие состояние здоровья.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей отметила, что материалы дела подтверждают проведение медицинского осмотра в соответствии с установленной процедурой. Карточка обследования содержала сведения о прохождении осмотра терапевтом, хирургом, невропатологом, офтальмологом, оториноларингологом и психиатром — врачами, осмотр которых является обязательным согласно Положению о военно-врачебной экспертизе.

Кроме того, суд обратил внимание, что в карточке медицинского осмотра истец своей подписью подтвердил предоставление полной информации о состоянии своего здоровья и удостоверил, что предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений.

Суд проверяет процедуру, а не медицинское заключение по существу

Ключевым выводом постановления стало разграничение полномочий суда и военно-врачебной комиссии.

Апелляционный суд подчеркнул, что при рассмотрении споров об обжаловании решений ВВК суд проверяет только законность процедуры проведения медицинского осмотра и принятия постановления комиссии. В то же время он не вправе оценивать правильность установленного диагноза, определять, подпадает ли заболевание под конкретную статью Расписания болезней, либо подменять собой медицинских специалистов. Такие вопросы относятся к дискреционным полномочиям военно-врачебных комиссий.

При этом суд сослался на правовые выводы Верховного Суда, согласно которым оценка профессиональных действий врачей ВВК, правильности установленного диагноза и применения статей Расписания болезней выходит за пределы судебного контроля.

Относительно возможности пересмотра заключения ВВК

Апелляционный суд также отметил, что в случае несогласия с заключением о степени пригодности лицо имеет право обратиться в вышестоящую военно-врачебную комиссию для пересмотра постановления. Вместе с тем по данному делу истец не представил доказательств того, что воспользовался таким правом. Суд отдельно отметил по делу № 600/5059/25-а, что даже объективная невозможность своевременного обращения в вышестоящую ВВК может быть основанием для восстановления срока такого обжалования, однако сама по себе не является основанием для отмены заключения ВВК в судебном порядке.

Поскольку нарушений требований законодательства относительно процедуры проведения медицинского осмотра и оформления его результатов суд не установил, оснований для удовлетворения иска не было. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Черновицкого окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

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