ВЛК проігнорувала хвороби та визнала придатним до служби: чи вдалося оскаржити висновок у суді

Військовозобов'язаний просив скасувати висновок ВЛК та провести повторний медичний огляд, але суд відмовив.

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Сам по собі факт незгоди військовозобов'язаного з висновком ВЛК про придатність до військової служби не є підставою для його скасування. Суд може перевіряти законність процедури проведення медичного огляду та ухвалення постанови ВЛК, однак не вправі оцінювати правильність встановленого діагнозу чи застосування Розкладу хвороб. Такого висновку дійшов Сьомий апеляційний адміністративний суд.

Позивач просив скасувати постанову позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії, якою його у серпні 2025 року було визнано придатним до військової служби, а також зобов'язати комісію провести повторний медичний огляд. Він стверджував, що під час проходження ВЛК не були враховані його захворювання та не було надано можливості подати медичні документи, які могли вплинути на висновок комісії. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд погодився з цим рішенням.

Обставини справи

Як встановив суд, у серпні 2025 року позивач пройшов медичний огляд у позаштатній постійно діючій військово-лікарській комісії на базі Чернівецької обласної клінічної лікарні. За результатами огляду його було визнано придатним до військової служби, про що оформлено довідку ВЛК. Висновок комісії був прийнятий на підставі статей 40-в та 13-в графи III Розкладу хвороб.

Не погодившись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду. Він вказував, що медичний огляд проведено з порушеннями, оскільки комісія не врахувала наявні у нього захворювання та не надала можливості подати документи, які підтверджували б стан здоров'я.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів зазначила, що матеріали справи підтверджують проведення медичного огляду відповідно до встановленої процедури. Картка обстеження містила відомості про проходження огляду терапевтом, хірургом, невропатологом, офтальмологом, оториноларингологом та психіатром — лікарями, огляд яких є обов'язковим згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу.

Крім того, суд звернув увагу, що у картці медичного огляду позивач власним підписом підтвердив надання повної інформації про стан свого здоров'я та засвідчив, що його попереджено про відповідальність за подання неповних або недостовірних відомостей.

Суд перевіряє процедуру, а не медичний висновок по суті

Ключовим висновком постанови стало розмежування повноважень суду та військово-лікарської комісії.

Апеляційний суд наголосив, що під час розгляду спорів щодо оскарження рішень ВЛК суд перевіряє лише законність процедури проведення медичного огляду та ухвалення постанови комісії. Водночас він не вправі оцінювати правильність встановленого діагнозу, визначати, чи підпадає захворювання під конкретну статтю Розкладу хвороб, або підміняти собою медичних фахівців. Такі питання належать до дискреційних повноважень військово-лікарських комісій.

При цьому суд послався на правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких оцінка професійних дій лікарів ВЛК, правильності встановленого діагнозу та застосування статей Розкладу хвороб виходить за межі судового контролю.

Щодо можливості перегляду висновку ВЛК

Апеляційний суд також зазначив, що у разі незгоди з висновком щодо ступеня придатності особа має право звернутися до вищестоящої військово-лікарської комісії для перегляду постанови. Водночас у цій справі позивач не надав доказів того, що скористався таким правом. Суд окремо зауважив у справі 600/5059/25-а, що навіть об'єктивна неможливість своєчасного звернення до вищестоящої ВЛК може бути підставою для поновлення строку такого оскарження, однак сама по собі не є підставою для скасування висновку ВЛК у судовому порядку.

Оскільки порушень вимог законодавства щодо процедури проведення медичного огляду та оформлення його результатів суд не встановив, підстав для задоволення позову не було. Апеляційна скарга залишена без задоволення, а рішення Чернівецького окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

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