  1. В Украине

Приостановление трудового договора: имеет ли работник право на ежегодный отпуск

07:16, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работникам объяснили, начисляется ли ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора и какие обязанности работодателя прекращаются в настоящее время.
Приостановление трудового договора: имеет ли работник право на ежегодный отпуск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине работники нередко сталкиваются с вопросами относительно своих трудовых прав в период приостановления действия трудового договора. Один из самых распространенных — сохраняется ли в это время право на ежегодный отпуск и начисляются ли дни отпуска.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Гоструде разъяснили, что за период приостановления действия трудового договора право на ежегодный отпуск не возникает.

Во время приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, а также осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты. Исключение составляют только суммы, которые причитались работнику на день приостановления действия трудового договора.

Кроме того, в этот период работодатель не обязан обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором или трудовым договором.

Также работодатель не обязан предоставлять, оплачивать или компенсировать любые виды отпусков, дни отдыха, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и подавать заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Таким образом, период приостановления действия трудового договора не засчитывается в период, за который работник приобретает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Производство «зависло» и закрылось: львовские прокуроры проиграли дело в ВСП

Высший совет правосудия оставил без изменений дисциплинарное взыскание для прокуроров Галицкой окружной прокуратуры города Львова.

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]