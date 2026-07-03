Приостановление трудового договора: имеет ли работник право на ежегодный отпуск

Работникам объяснили, начисляется ли ежегодный отпуск за период приостановления действия трудового договора и какие обязанности работодателя прекращаются в настоящее время.

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В Украине работники нередко сталкиваются с вопросами относительно своих трудовых прав в период приостановления действия трудового договора. Один из самых распространенных — сохраняется ли в это время право на ежегодный отпуск и начисляются ли дни отпуска.

В Гоструде разъяснили, что за период приостановления действия трудового договора право на ежегодный отпуск не возникает.

Во время приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, а также осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты. Исключение составляют только суммы, которые причитались работнику на день приостановления действия трудового договора.

Кроме того, в этот период работодатель не обязан обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором или трудовым договором.

Также работодатель не обязан предоставлять, оплачивать или компенсировать любые виды отпусков, дни отдыха, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и подавать заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Таким образом, период приостановления действия трудового договора не засчитывается в период, за который работник приобретает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

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