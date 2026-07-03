Чи можна виплачувати зарплату на картку іншої особи: податкові наслідки у 2026 році

Довіреність на одержання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, або за місцем його проживання.

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Заробітну плату працівника можна перераховувати на рахунок іншої особи за заявою працівника за умови дотримання норм цивільного законодавства, при цьому повторного утримання ПДФО та військового збору не виникає.

Державна податкова служба із посиланням на норми Цивільного кодексу України пояснює:

за договором доручення (ч. 1 ст. 1000 ЦКУ) одна сторона зобов’язується вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони;

дії повіреного мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ч. 1 ст. 1003 ЦКУ);

повірений зобов’язаний негайно передати довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення (ст. 1006 ЦКУ).

Таким чином, особа, яка фактично отримує кошти, діє як повірений і не набуває права власності на ці кошти.

Також зазначається, що відповідно до ст. 245 ЦКУ довіреність на отримання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання. Нотаріальне посвідчення не є обов’язковим.

Окремо наголошується на різниці між довіреністю та заявою працівника: у випадку довіреності інша особа може звертатися до роботодавця за отриманням зарплати, тоді як у разі заяви працівника питання потребує додаткового правового врегулювання.

Найчастіше запитання роботодавців — чи не виникає обов’язку повторно утримувати ПДФО та військовий збір у разі перерахування зарплати на рахунок третьої особи.

ДПС зазначає, що повторного оподаткування не відбувається. Заробітна плата залишається доходом виключно працівника, з яким укладено трудовий договір (пп. 164.2.1 ПКУ).

Щодо довіреної особи, то вона не набуває доходу у розумінні Податкового кодексу, оскільки діє в межах договору доручення та зобов’язана передати отримані кошти довірителю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні виникли проблеми з виплатами державної допомоги у розмірі 1500 гривень, яку раніше анонсував уряд для окремих категорій населення. Через технічні збої частина громадян повторно отримала кошти на свої рахунки, після чого у деяких випадках почали блокувати банківські картки для подальших соціальних виплат.