  1. В Україні

Чи можна виплачувати зарплату на картку іншої особи: податкові наслідки у 2026 році

07:03, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Довіреність на одержання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, або за місцем його проживання.
Чи можна виплачувати зарплату на картку іншої особи: податкові наслідки у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заробітну плату працівника можна перераховувати на рахунок іншої особи за заявою працівника за умови дотримання норм цивільного законодавства, при цьому повторного утримання ПДФО та військового збору не виникає. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Державна податкова служба із посиланням на норми Цивільного кодексу України пояснює:

  • за договором доручення (ч. 1 ст. 1000 ЦКУ) одна сторона зобов’язується вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони;
  • дії повіреного мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ч. 1 ст. 1003 ЦКУ);
  • повірений зобов’язаний негайно передати довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення (ст. 1006 ЦКУ).

Таким чином, особа, яка фактично отримує кошти, діє як повірений і не набуває права власності на ці кошти.

Також зазначається, що відповідно до ст. 245 ЦКУ довіреність на отримання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання. Нотаріальне посвідчення не є обов’язковим.

Окремо наголошується на різниці між довіреністю та заявою працівника: у випадку довіреності інша особа може звертатися до роботодавця за отриманням зарплати, тоді як у разі заяви працівника питання потребує додаткового правового врегулювання.

Найчастіше запитання роботодавців — чи не виникає обов’язку повторно утримувати ПДФО та військовий збір у разі перерахування зарплати на рахунок третьої особи.

ДПС зазначає, що повторного оподаткування не відбувається. Заробітна плата залишається доходом виключно працівника, з яким укладено трудовий договір (пп. 164.2.1 ПКУ).

Щодо довіреної особи, то вона не набуває доходу у розумінні Податкового кодексу, оскільки діє в межах договору доручення та зобов’язана передати отримані кошти довірителю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні виникли проблеми з виплатами державної допомоги у розмірі 1500 гривень, яку раніше анонсував уряд для окремих категорій населення. Через технічні збої частина громадян повторно отримала кошти на свої рахунки, після чого у деяких випадках почали блокувати банківські картки для подальших соціальних виплат. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші податкова податки Податковий кодекс України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОВ оштрафували на понад 63 млн грн: Велика Палата пояснила, чому рішення не переглянули навіть після ЄСПЛ

Попри рішення Європейського суду з прав людини щодо надмірної тривалості розгляду, Велика Палата Верховного Суду не побачила підстав для перегляду податкового спору ТОВ на мільйони гривень.

ВРП проти суддів: де закінчується контроль і починається тиск

Спроба запровадити колективну відповідальність за зволікання судді-доповідача загрожує остаточним кадровим паралічем судової системи, оскільки змушує нечисленних діючих суддів витрачати час на взаємний нагляд замість розгляду тисяч власних справ.

ТЦК блокують перерахунок виплат військовим, а військові роками недоотримують гроші: що робити пенсіонерам

Без довідки про грошове забезпечення перерахунок військової пенсії неможливий, але відмову ТЦК у її видачі можна оскаржити у суді.

Провадження «зависло» і закрилось: львівські прокурори програли справу у ВРП

ВРП залишила без змін дисциплінарне стягнення для прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова.

Чи може військова частина зайняти приватний будинок: які права має власник

Чи можуть військові без згоди власника зайти до приватного будинку під час воєнного стану, коли це дозволяє закон і які права у такій ситуації мають власники житла – розбираємося на підставі Конституції, законодавства та позиції Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]