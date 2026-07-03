Коли святкують День Української Державності у 2026 році: історія свята, чому змінилася дата та чи буде вихідний

15 липня в Україні відзначатимуть День Української Державності — пояснюємо, чому свято перенесли, чи буде вихідний та яке значення воно має.

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Щороку в Україні відзначають День Української Державності — державне свято, покликане нагадати про багатовікову історію українського державотворення, його тяглість і нерозривний зв'язок із сучасною незалежною Україною. Попри те, що свято є відносно новим, його дата вже змінювалася.

День Української Державності було запроваджено Указом Президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Спочатку його відзначали 28 липня — у День Хрещення Київської Русі-України та день пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого.

Однак після переходу у 2023 році Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дата вшанування князя Володимира змістилася на 15 липня. У зв'язку з цим було вирішено перенести і День Української Державності.

28 червня 2023 року Президент вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт, зазначивши, що зміна дати є одним із кроків до відмови від російської історичної спадщини та нав'язаних нею символів і календарних дат. Уже 14 липня 2023 року парламент підтримав цю ініціативу, офіційно встановивши святкування 15 липня.

У мирний час День Української Державності є офіційним вихідним. Водночас під час дії воєнного стану додатковий вихідний день не надається, тому свято залишається робочим.

День Української Державності покликаний підкреслити, що українська державність має понад тисячолітню історію, бере свій початок із Київської Русі та є важливою складовою національної ідентичності. В умовах повномасштабної війни це свято також стало символом боротьби за незалежність, суверенітет і незламність України.

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