АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

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Запит на прозорість державних інституцій, що розпоряджаються мільярдними активами, є вкрай важливим для правової держави. Редакція «Судово-юридичної газети» звернулася до АРМА з переліком питань: від складу конкурсної комісії з відбору Голови до конкретних сум доходів, отриманих від управління майном. Отримана відповідь дозволяє не лише оцінити поточний стан антикорупційної політики відомства, а й проаналізувати динаміку ефективності реалізації активів, яка, згідно зі звітами, демонструє тенденції до спаду активності.

Політика запобігання конфлікту інтересів

Політика АРМА у сфері запобігання корупції сьогодні базується на трирівневій системі: профільному Законі України «Про запобігання корупції», внутрішніх антикорупційних програмах та спеціальних процедурах відбору. Важливим елементом є дотримання працівниками вимог статті 28 Закону, що зобов’язує їх вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів та повідомляти про нього не пізніше наступного робочого дня.

Нормативне врегулювання роботи з повідомленнями про порушення стало важливим кроком у зміцненні системи внутрішнього контролю.

Наказами АРМА від 03.05.2024 № 189 та від 30.05.2024 № 224 (зареєстрований у Мін'юсті 01.07.2024) впроваджено механізми заохочення викривачів та чіткий порядок розгляду їхніх повідомлень. Агентство декларує нульову толерантність до корупції, що підкріплюється регулярними навчаннями персоналу та моніторингом дотримання обмежень.

Від Prozorro до цифрових каналів зв'язку

АРМА наголошує, що одним із головних «антикорупційних запобіжників» у процесі відбору управителів є використання системи Prozorro. Це мінімізує людський фактор та створює умови для громадського контролю. Крім того, АРМА запровадило обов'язкову перевірку потенційних управителів на предмет зв’язків із власниками активів або самими працівниками Агентства.

Для забезпечення зворотного зв'язку АРМА інтегровано до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Функціонує ціла мережа каналів для повідомлень про конфлікт інтересів:

Спеціальна телефонна лінія: 044-290-08-54.

Електронні скриньки: [email protected] та [email protected].

Форми на офіційному вебсайті та можливість письмових звернень.

Зараз на стадії створення перебувають нові елементи контролю: спеціалізований підрозділ внутрішнього контролю та Рада громадського контролю, що мають завершити формування «єдиної екосистеми» нагляду.

Аналіз реалізації активів у 2023–2025 роках

Протягом досліджуваного періоду загальна оціночна вартість активів, виставлених на реалізацію, склала 1 448 634 760,10 грн.

Проте фактична сума, отримана від продажу, виявилася нижчою — 1 307 506 021,72 грн.

Сумарний дисконт: За три роки різниця між оцінкою та ціною реалізації (фактичні втрати відносно очікувань) склала 141 128 738,38 грн.

У середньому активи реалізовувалися з дисконтом 9,74 % від їхньої оціночної вартості.

Співвідношення фактичного продажу до оцінки за весь період становить 90,26 %.

Динаміка ефективності за роками

Аналіз за роками виявляє чітку тенденцію до зниження прибутковості операцій:

2023 рік: Був найбільш продуктивним. При оцінці у 587,9 млн грн вдалося виручити 570,6 млн грн, що забезпечило рекордну ефективність у 97,1 %. Продажі відбувалися майже за повною оціночною вартістю з мінімальним дисконтом.

2024 рік: Показники почали падіння. При оцінці 373,4 млн грн сума реалізації склала 325,4 млн грн, а ефективність впала на 10 відсоткових пунктів — до 87,1 %.

2025 рік: Демонструє найнижчий рівень реалізації. Попри зростання обсягів активів (оцінка 487,3 млн грн), фактична виручка склала 411,5 млн грн, що відповідає лише 84,4 % ефективності.

Це свідчить про зростання абсолютного дисконту та нестабільність обсягів реалізації, що може бути пов’язано як зі зміною ринкових умов, так і зі структурою самих активів.

Структура реалізованих активів

Серед майна, що проходило через процедури реалізації, виділяються наступні категорії:

Сільськогосподарська продукція та сировина: Значні обсяги зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза), добрив (NPK 15:15:15) та соняшникової олії. Наприклад, великі партії пшениці реалізовувалися за суми понад 111 млн грн.

Транспорт та спецтехніка: Від елітних авто, таких як Maybach 57 (проданий за 1,8 млн грн) та Ford Mustang (512 тис. грн), до вантажівок Mercedes-Benz Actros та квадроциклів Bombardier.

Електроніка та IT-обладнання: Велика кількість техніки Apple (iPhone різних моделей, MacBook, iPad), а також специфічне обладнання для майнінгу криптовалют (відеокарти Sapphire Nitro, MSI Radeon RX580).

Інше: Пально-мастильні матеріали, зброя (гвинтівки Marlin, Savage), алкогольна продукція та навіть дрова.

У звітах АРМА за 2023–2025 роки фігурують значні обсяги сировини та товарів, які належали різним підприємствам. АРМА підкреслює, що при роботі з цілісними майновими комплексами та корпоративними правами підприємств головним завданням є вибір ефективного управителя.

«Потужності» у розумінні АРМА — це не лише виробничі лінії, а й величезні товарні запаси сировини та логістичні активи (судна, вантажівки Mercedes-Benz Actros), які агентство намагається реалізувати або передати в управління за ринковими цінами.

Відповідь АРМА свідчить про зусилля агентства у напрямку формалізації антикорупційних процедур. Впровадження цифрових каналів для викривачів та використання Prozorro є безумовним позитивом, що відповідає європейським стандартам прозорості. Однак, економічний спад показників реалізації за три роки вказує на ризики: або об'єктивне погіршення якості арештованих активів, або недосконалість процедур реалізації, що призводить до значних дисконтів.

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