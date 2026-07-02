АРМА в цифрах: отчет о борьбе с коррупцией и анализ реализации имущества от элитных авто Maybach до тысяч тонн пшеницы

На запрос «Судебно-юридической газеты» АРМА предоставило развернутый ответ относительно своей антикоррупционной стратегии, раскрыв механизмы отбора управителей и свежую статистику реализации имущества за последние три года.

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Запрос на прозрачность государственных институтов, распоряжающихся миллиардными активами, является крайне важным для правового государства. Редакция «Судебно-юридической газеты» обратилась в АРМА с перечнем вопросов: от состава конкурсной комиссии по отбору Председателя до конкретных сумм доходов, полученных от управления имуществом. Полученный ответ позволяет не только оценить текущее состояние антикоррупционной политики ведомства, но и проанализировать динамику эффективности реализации активов, которая, согласно отчетам, демонстрирует тенденции к спаду активности.

Политика предотвращения конфликта интересов

Политика АРМА в сфере предотвращения коррупции сегодня базируется на трехуровневой системе: профильном Законе Украины «О предотвращении коррупции», внутренних антикоррупционных программах и специальных процедурах отбора. Важным элементом является соблюдение работниками требований статьи 28 Закона, обязывающей их принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и сообщать о нем не позднее следующего рабочего дня.

Нормативное урегулирование работы с сообщениями о нарушениях стало важным шагом в укреплении системы внутреннего контроля.

Приказами АРМА от 03.05.2024 № 189 и от 30.05.2024 № 224 (зарегистрирован в Минюсте 01.07.2024) внедрены механизмы поощрения обличителей и четкий порядок рассмотрения их сообщений. Агентство декларирует нулевую толерантность к коррупции, что подкрепляется регулярными обучениями персонала и мониторингом соблюдения ограничений.

От Prozorro до цифровых каналов связи

АРМА подчеркивает, что одним из главных «антикоррупционных предохранителей» в процессе отбора управителей является использование системы Prozorro. Это минимизирует человеческий фактор и создает условия для общественного контроля. Кроме того, АРМА ввело обязательную проверку потенциальных управителей на предмет связей с собственниками активов или самими работниками Агентства.

Для обеспечения обратной связи АРМА интегрировано в Единый портал сообщений обличителей. Функционирует целая сеть каналов для сообщений о конфликте интересов:

Специальная телефонная линия: 044-290-08-54.

Электронные ящики: [email protected] и [email protected].

Формы на официальном веб-сайте и возможность письменных обращений.

Сейчас на стадии создания находятся новые элементы контроля: специализированное подразделение внутреннего контроля и Совет общественного контроля, которые должны завершить формирование «единой экосистемы» надзора.

Анализ реализации активов в 2023–2025 годах

В течение исследуемого периода общая оценочная стоимость активов, выставленных на реализацию, составила 1 448 634 760,10 грн. Однако фактическая сумма, полученная от продажи, оказалась ниже — 1 307 506 021,72 грн.

Суммарный дисконт: За три года разница между оценкой и ценой реализации (фактические потери относительно ожиданий) составила 141 128 738,38 грн.

В среднем активы реализовывались с дисконтом 9,74 % от их оценочной стоимости.

Соотношение фактической продажи к оценке за весь период составляет 90,26 %.

Динамика эффективности по годам

Анализ по годам выявляет четкую тенденцию к снижению прибыльности операций:

2023 год: Был наиболее продуктивным. При оценке в 587,9 млн грн удалось выручить 570,6 млн грн, что обеспечило рекордную эффективность в 97,1 %. Продажи происходили почти по полной оценочной стоимости с минимальным дисконтом.

2024 год: Показатели начали падение. При цене 373,4 млн грн сумма реализации составила 325,4 млн грн, а эффективность упала на 10 процентных пунктов — до 87,1 %.

2025 год: Демонстрирует самый низкий уровень реализации. Несмотря на рост объемов активов (оценка 487,3 млн грн), фактическая выручка составила 411,5 млн грн, что соответствует лишь 84,4 % эффективности.

Это свидетельствует о росте абсолютного дисконта и нестабильности объемов реализации, что может быть связано как с изменением рыночных условий, так и со структурой самих активов.

Структура реализованных активов

Среди имущества, проходившего через процедуры реализации, выделяются следующие категории:

Сельскохозяйственная продукция и сырье: Значительные объемы зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза), удобрений (NPK 15:15:15) и подсолнечного масла. Например, крупные партии пшеницы реализовывались на суммы свыше 111 млн грн.

Транспорт и спецтехника: От элитных авто, таких как Maybach 57 (продан за 1,8 млн грн) и Ford Mustang (512 тыс. грн), до грузовиков Mercedes-Benz Actros и квадроциклов Bombardier.

Электроника и IT-оборудование: Большое количество техники Apple (iPhone различных моделей, MacBook, iPad), а также специфическое оборудование для майнинга криптовалют (видеокарты Sapphire Nitro, MSI Radeon RX580).

Другое: Горюче-смазочные материалы, оружие (винтовки Marlin, Savage), алкогольная продукция и даже дрова.

В отчетах АРМА за 2023–2025 годы фигурируют значительные объемы сырья и товаров, принадлежавших различным предприятиям. АРМА подчеркивает, что при работе с целостными имущественными комплексами и корпоративными правами предприятий главным заданием является выбор эффективного управителя.

«Мощности» в понимании АРМА — это не только производственные линии, но и огромные товарные запасы сырья и логистические активы (суда, грузовики Mercedes-Benz Actros), которые агентство пытается реализовать или передать в управление по рыночным ценам.

Ответ АРМА свидетельствует об усилиях агентства в направлении формализации антикоррупционных процедур. Внедрение цифровых каналов для обличителей и использование Prozorro является безусловным позитивом, соответствующим европейским стандартам прозрачности. Однако экономический спад показателей реализации за три года указывает на риски: либо объективное ухудшение качества арестованных активов, либо несовершенство процедур реализации, что приводит к значительным дисконтам.

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