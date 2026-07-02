ТЦК не может игнорировать Закон о воинской обязанности: Верховный Суд объяснил, когда статус «снят» на самом деле означает «исключен» из учета

Ошибки в старых военных билетах стали проблемой в цифровую эпоху: после внесения данных в реестр «Обериг» многие исключенные из учета украинцы неожиданно получили статус военнообязанных.

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Внедрение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (АИКС «Обериг») и приложения Резерв+ подсветило проблему несоответствия бумажных военно-учетных документов электронным данным. И один из важных вопросов разворачивается вокруг правовых последствий действий ТЦК и СП (ранее — военкоматов), совершенных в начале 2000-х годов. В деле № 320/29761/25 освещена проблема тысячи граждан, которые оказались в ловушке статуса «военнообязанный», хотя считали себя исключенными из учета.

Гражданин обратился в суд из-за невнесения в реестр «Обериг» информации о его исключении из воинского учета. Несмотря на запись во временном удостоверении о снятии с учета по состоянию здоровья, в приложении Резерв+ он продолжал отображаться как военнообязанный. В 2001 году истцу было выдано временное удостоверение, в котором содержалась запись: Снят с воинского учета согласно ст. 37 п. 6.3 Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 04.04.2006.

Истец настаивал, что запись фактически подтверждает его исключение из воинского учета, тогда как ТЦК и СП считал, что «снятие» и «исключение» являются разными правовыми процедурами с разными последствиями.

Мотивы судов первой и апелляционной инстанций

Киевский окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд отказали в удовлетворении иска. Так, было отмечено, что Закон № 2232-XII четко разграничивает «снятие», предполагающее возможность повторного взятия на учет, и «исключение», то есть полную потерю статуса военнообязанного.

Поскольку в удостоверении использован термин «снят», суды решили, что основания для «исключения» отсутствуют, независимо от приведенных статей закона. Суды опирались на постановление ВС от 21.05.2025 по делу № 280/2880/24, где также подчеркивалась разница между этими понятиями.

Кроме того, Истец пытался обеспечить иск путем запрета ТЦК совершать в отношении него любые мобилизационные действия до конца рассмотрения дела, однако апелляция отказала, мотивируя это несоответствием меры обеспечения предмету спора.

Содержание vs Форма: позиция Верховного Суда

Верховный Суд постановлением от 9 июня 2026 года отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Суд пришел к выводу, что предыдущие инстанции преждевременно отказали в удовлетворении иска, не исследовав всех обстоятельств дела.

В постановлении отмечено, что запись в военно-учетном документе содержит внутреннее противоречие. С одной стороны, в ней использована формулировка «снят с воинского учета», а с другой — приведена ссылка на пункт 3 части шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на то время. Именно эта норма регулировала основания для исключения из воинского учета, в частности в связи с непригодностью к военной службе по состоянию здоровья.

Верховный Суд подчеркнул, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют права по своему усмотрению определять вид учетного действия, если закон прямо связывает определенное юридическое основание с конкретным правовым последствием. Поэтому само наличие в документе слова «снят» не является достаточным основанием для вывода, что лицо не было исключено из воинского учета.

Кроме того, суд обратил внимание, что суды предыдущих инстанций ошибочно ограничились буквальным толкованием отдельной формулировки записи. Вместо этого они должны были выяснить, какое именно юридическое событие фактически произошло в 2001–2005 годах, на каком правовом основании была внесена соответствующая запись и соответствовала ли она основаниям для исключения из воинского учета.

Также Верховный Суд подчеркнул, что принцип правовой определенности требует соответствия содержания индивидуального акта его правовому основанию. Игнорирование судами ссылки на конкретную норму закона, указанную в военно-учетном документе, свидетельствует о неполном выяснении обстоятельств дела и противоречит требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины относительно всестороннего и полного исследования доказательств.

Верховный Суд руководствовался статьями 19 и 65 Конституции Украины и проанализировал статью 37 Закона № 2232-XII в разных редакциях:

Ч. 5 ст. 37 — регулирует снятие с учета (призывников, военнообязанных, резервистов).

— регулирует снятие с учета (призывников, военнообязанных, резервистов). Ч. 6 ст. 37 — определяет основания для исключения (смерть, прекращение гражданства, непригодность).

ВС подчеркнул, что правовая определенность требует, чтобы формулировка в военно-учетном документе соответствовала правовому основанию ее внесения.

Данное решение демонстрирует законодательно определенную суть административного судопроизводства — проверку не только формы, но и содержания действий власти. Это важный шаг к восстановлению доверия к государственным реестрам через обеспечение их соответствия реальному правовому статусу человека. Ошибки или неточности в актах ТЦК не должны влечь за собой негативные последствия для граждан.

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