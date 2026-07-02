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До закону про страховий фонд документації пропонують внести зміни: що передбачає законопроєкт

17:29, 2 липня 2026
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Законопроєкт передбачає приведення Закону «Про страховий фонд документації України» у відповідність до Бюджетного кодексу України та скасування норм, які дублюють чинне бюджетне законодавство.
До закону про страховий фонд документації пропонують внести зміни: що передбачає законопроєкт
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В Україні пропонують удосконалити законодавство про страховий фонд документації. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова на своєму засіданні розглянув проєкт Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про страховий фонд документації України» №15345, внесений Кабінетом Міністрів.

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За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт №15345 за основу.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроєкт №15345 пропонує привести Закон України «Про страховий фонд документації України» у відповідність до положень Бюджетного кодексу України.

Документ передбачає усунення дублювання правових норм щодо фінансування та функціонування державної системи страхового фонду документації. Зокрема, пропонується виключити положення про подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради пропозицій щодо бюджетних асигнувань на створення, функціонування та розвиток державної системи страхового фонду документації, оскільки ці питання вже врегульовані Бюджетним кодексом.

Крім того, законопроєктом пропонується вилучити норму, яка наділяє Кабінет Міністрів повноваженнями визначати порядок фінансування робіт із формування, ведення та використання страхового фонду документації України, адже відповідне правове регулювання вже міститься у бюджетному законодавстві.

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Верховна Рада України закон законопроект Україна документи

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