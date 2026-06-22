Із закону про страховий фонд документації хочуть прибрати дублюючі норми про бюджетне фінансування

Із закону «Про страховий фонд документації України» пропонують виключити норми щодо бюджетних асигнувань і порядку фінансування робіт, які вже врегульовані Бюджетним кодексом, щоб усунути дублювання законодавчих положень.

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В Україні пропонують узгодити норми законодавства щодо фінансування та функціонування державної системи страхового фонду документації з положеннями Бюджетного кодексу та усунути дублювання правових норм у цій сфері. Для цього Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про страховий фонд документації України"» №15345.

Законопроєкт спрямований на узгодження Закону України «Про страховий фонд документації України» з Бюджетним кодексом України.

Проєктом Закону, зважаючи на нормативну врегульованість відповідних правовідносин у Бюджетному кодексі України та з метою уникнення дублюючих норм права, пропонується виключити із Закону України «Про страховий фонд документації України» норми щодо подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України пропозицій стосовно бюджетних асигнувань для створення, функціонування та розвитку державної системи страхового фонду документації.

Також пропонується виключити норми щодо визначення Кабінетом Міністрів порядку фінансування робіт із формування, ведення та використання страхового фонду документації України.

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