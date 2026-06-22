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Хмарні послуги та дата-центри чекають нові правила роботи: що пропонує законопроєкт

18:24, 22 червня 2026
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові правила надання хмарних послуг і роботи центрів обробки даних, зокрема оновлення термінології, вимог до надавачів послуг, порядку укладення договорів та державного регулювання цієї сфери.
Хмарні послуги та дата-центри чекають нові правила роботи: що пропонує законопроєкт
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В Україні планують оновити правила надання хмарних послуг та роботи центрів обробки даних.

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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних» №15344, спрямований на впорядкування питань надання хмарних послуг та послуг центрів обробки даних.

Документом пропонується удосконалити термінологію у сфері надання хмарних послуг. Для цього передбачено внесення змін до законів України «Про хмарні послуги» та «Про Національний банк України».

Також законопроєктом пропонується чітко визначити учасників відносин у сфері хмарних послуг. Це дозволить застосовувати норми Закону «Про хмарні послуги» до кожного з учасників окремо або до кількох учасників одночасно.

Крім того, передбачено внесення змін до частини третьої статті 8 Закону «Про хмарні послуги» з метою конкретизації документів, які надавачі хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних повинні подавати для внесення відомостей про них до переліку надавачів хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних. Також пропонується чітко визначити правову природу таких документів та органи, які їх видаватимуть.

Окремі зміни стосуються статті 10 Закону «Про хмарні послуги». Вони спрямовані на визначення істотних умов договору про надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних, а також на виключення норм щодо необхідності затвердження Типового договору.

Очікується, що такі зміни дадуть можливість укладати договори між надавачами та користувачами хмарних послуг у більш гнучкому форматі, водночас визначаючи й інші істотні умови договору.

Також законопроєктом пропонується внести зміни до законів «Про хмарні послуги» та «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» в частині закріплення основних повноважень щодо регулювання державної політики у сфері хмарних послуг за центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у цій сфері.

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Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України Україна

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