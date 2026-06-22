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Облачные услуги и дата-центры ждут новые правила работы: что предлагает законопроект

18:24, 22 июня 2026
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий новые правила предоставления облачных услуг и работы центров обработки данных, в частности обновление терминологии, требований к поставщикам услуг, порядку заключения договоров и государственного регулирования этой сферы.
Облачные услуги и дата-центры ждут новые правила работы: что предлагает законопроект
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В Украине планируют обновить правила предоставления облачных услуг и работы центров обработки данных.

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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления облачных услуг и услуг центра обработки данных» №15344, направленный на упорядочение вопросов предоставления облачных услуг и услуг центров обработки данных.

Документом предлагается усовершенствовать терминологию в сфере предоставления облачных услуг. Для этого предусмотрено внесение изменений в законы Украины «Об облачных услугах» и «О Национальном банке Украины».

Также законопроектом предлагается четко определить участников отношений в сфере облачных услуг. Это позволит применять нормы Закона «Об облачных услугах» к каждому из участников отдельно либо к нескольким участникам одновременно.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в часть третью статьи 8 Закона «Об облачных услугах» с целью конкретизации документов, которые поставщики облачных услуг и/или услуг центра обработки данных должны подавать для внесения сведений о них в перечень поставщиков облачных услуг и/или услуг центра обработки данных. Также предлагается четко определить правовую природу таких документов и органы, которые будут их выдавать.

Отдельные изменения касаются статьи 10 Закона «Об облачных услугах». Они направлены на определение существенных условий договора о предоставлении облачных услуг и/или услуг центра обработки данных, а также на исключение норм о необходимости утверждения Типового договора.

Ожидается, что такие изменения позволят заключать договоры между поставщиками и пользователями облачных услуг в более гибком формате, одновременно определяя и другие существенные условия договора.

Также законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об облачных услугах» и «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» в части закрепления основных полномочий по регулированию государственной политики в сфере облачных услуг за центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в этой сфере.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины Украина

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