Документ предусматривает лицензирование криптобирж, введение прозрачных правил работы рынка и усиление контроля над операциями с цифровыми активами, в частности в декларациях должностных лиц.

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Вопрос легализации и государственного регулирования криптоактивов остается одним из ключевых направлений реформирования финансового сектора Украины. Власти рассчитывают, что урегулирование этого рынка будет способствовать его прозрачности, защите инвесторов и дополнительным поступлениям в бюджет.

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщили, что совместно с НКЦБФР, профильными ведомствами и экспертами финализируют ко второму чтению законопроект №10225-д о легализации криптовалюты в Украине.

Документ должен создать понятные правила работы рынка криптоактивов по европейским стандартам, обеспечить защиту инвесторов через развитие легальной инфраструктуры и лицензирование криптобирж с четко определенной ответственностью. Также ожидается, что урегулирование рынка будет способствовать увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет.

В комитете подчеркнули, что одним из важных аспектов законопроекта является обеспечение прозрачности операций с криптоактивами и недопущение использования криптовалюты для сокрытия незаконных доходов.

По данным Единого государственного реестра деклараций, в 2025 году украинские чиновники подали 2861 декларацию с указанием криптовалютных активов. Это на 16% больше, чем в 2024 году, когда таких деклараций было 2468. Для сравнения, в 2021 году криптоактивы были задекларированы лишь в 961 декларации.

В комитете отметили, что информация о задекларированных криптоактивах уже проверяется соответствующими органами, а необходимые инструменты контроля для этого существуют.

Также там подчеркнули, что законопроект о легализации криптоактивов призван вывести рынок в правовое поле, внедрить прозрачные механизмы работы и понятные правила для всех его участников.

В настоящее время документ ожидает рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10225-д, который предусматривает легализацию рынка виртуальных активов и устанавливает правила его налогообложения.

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