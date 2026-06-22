Документ передбачає ліцензування криптобірж, запровадження прозорих правил роботи ринку та посилення контролю за операціями з цифровими активами, зокрема у деклараціях посадовців.

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Питання легалізації та державного регулювання криптоактивів залишається одним із ключових напрямів реформування фінансового сектору України. Влада розраховує, що врегулювання цього ринку сприятиме його прозорості, захисту інвесторів та додатковим надходженням до бюджету.

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомили, що спільно з НКЦПФР, профільними відомствами та експертами фіналізують до другого читання законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалюти в Україні.

Документ має створити зрозумілі правила роботи ринку криптоактивів за європейськими стандартами, забезпечити захист інвесторів через розвиток легальної інфраструктури та ліцензування криптобірж із чітко визначеною відповідальністю. Також очікується, що врегулювання ринку сприятиме збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.

У комітеті наголосили, що одним із важливих аспектів законопроєкту є забезпечення прозорості операцій із криптоактивами та недопущення використання криптовалюти для приховування незаконних статків.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у 2025 році українські посадовці подали 2861 декларацію із зазначенням криптовалютних активів. Це на 16% більше, ніж у 2024 році, коли таких декларацій було 2468. Для порівняння, у 2021 році криптоактиви були задекларовані лише у 961 декларації.

У комітеті зазначили, що інформація про задекларовані криптоактиви вже перевіряється відповідними органами, а необхідні інструменти контролю для цього існують.

Також там підкреслили, що законопроєкт про легалізацію криптоактивів покликаний вивести ринок у правове поле, запровадити прозорі механізми роботи та зрозумілі правила для всіх його учасників.

Наразі документ очікує розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Нагадаємо, що минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів та встановлює правила його оподаткування.

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