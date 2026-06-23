Незаконное увольнение может стоить работодателю нескольких лет зарплаты работника — Верховный Суд

Незаконно уволенный работник имеет право на компенсацию за весь период, в течение которого он не мог работать не по своей вине.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решение апелляционного суда в споре между работником Запорожской АЭС и АО «НАЭК «Энергоатом» относительно выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула. Суд пришел к выводу, что апелляционный суд без надлежащего обоснования ограничил период взыскания среднего заработка шестью месяцами, хотя установил, что вынужденный прогул продолжался значительно дольше.

Кроме того, Верховный Суд отменил решение апелляционного суда в части распределения расходов на профессиональную правовую помощь и направил дело на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

Истец работал на Запорожской АЭС с 2000 года, а с 2015 года занимал должность заместителя начальника юридического управления по аналитико-правовой работе. В феврале 2022 года он был восстановлен в должности по решению суда после предыдущего незаконного увольнения в связи с сокращением штата.

После восстановления работник поддерживал коммуникацию с работодателем через электронную почту. В мае 2022 года его пригласили на собеседование относительно возможного перевода на другую должность. В ответ он сообщил, что из-за оккупации Энергодара и пребывания российских военных на территории Запорожской АЭС считает личную явку опасной, однако подтвердил согласие на перевод и предоставил информацию о своей квалификации и трудовом стаже.

Впоследствии работодатель составил акты об отсутствии работника по месту жительства и уволил его по пункту 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины — за прогул без уважительных причин.

В январе 2025 года Верховный Суд уже рассматривал это дело. Тогда КГС ВС признал незаконным приказ об увольнении, восстановил работника в должности и подтвердил, что оснований для увольнения за прогул не было. Вместе с тем вопрос о среднем заработке за время вынужденного прогула, заработной плате и других выплатах был направлен на новое рассмотрение в апелляционный суд, поскольку необходимые для их разрешения обстоятельства предыдущие суды не установили.

После нового рассмотрения Днепровский апелляционный суд взыскал в пользу работника 276,3 тыс. грн среднего заработка за время вынужденного прогула. Однако этот расчет был произведен только за шесть месяцев — с 14 июня по 14 декабря 2022 года. Также суд взыскал заработную плату за период с 20 мая по 13 июня 2022 года и 50 тыс. грн расходов на профессиональную правовую помощь.

Работник обжаловал это решение, указывая, что вынужденный прогул продолжался с момента увольнения до принятия Верховным Судом решения о восстановлении на работе — до 29 января 2025 года.

Выводы КГС ВС

Кассационный гражданский суд согласился с доводами заявителя.

Суд напомнил, что в соответствии с частью второй статьи 235 КЗоТ Украины при восстановлении работника на работе одновременно решается вопрос о выплате среднего заработка за время вынужденного прогула. Если рассмотрение дела о восстановлении на работе продолжается более года не по вине работника, выплата осуществляется за все время вынужденного прогула.

КГС ВС также сослался на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда от 8 февраля 2022 года по делу № 755/12623/19, согласно которому средний заработок за время вынужденного прогула является составной частью заработной платы. Работник после восстановления на работе считается таким, что все это время находился в трудовых отношениях с работодателем, а потому имеет право на соответствующую компенсацию за период, когда был незаконно лишен возможности работать.

Верховный Суд отметил, что апелляционный суд правильно признал право работника на средний заработок за время вынужденного прогула. Вместе с тем апелляционная инстанция без какого-либо обоснования ограничила период его взыскания шестью месяцами, хотя сама установила, что вынужденный прогул продолжался с 14 июня 2022 года по 29 января 2025 года — день принятия Верховным Судом решения о восстановлении на работе.

По мнению КГС ВС, такое применение части второй статьи 235 КЗоТ Украины является ошибочным и свидетельствует о неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Результат рассмотрения

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу работника на постановление Днепровского апелляционного суда от 23 июля 2025 года и частично удовлетворил кассационную жалобу на дополнительное постановление от 23 октября 2025 года. Постановление апелляционного суда было отменено полностью, а дополнительное постановление — в части распределения расходов на профессиональную правовую помощь. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Таким образом, при новом рассмотрении апелляционный суд должен повторно определить размер среднего заработка за время вынужденного прогула с учетом выводов Верховного Суда, а также заново решить вопрос о распределении судебных расходов после окончательного разрешения спора.

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