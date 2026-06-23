Япония с 1 июля резко, в 5 раз, повышает стоимость виз для иностранцев

Новые тарифы коснутся как однократных, так и многократных виз.

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Правительство Японии с 1 июля вводит пятикратное повышение стоимости виз для иностранных граждан. Об этом сообщает BBC.

Новые тарифы на визы

Согласно обновленным правилам, стоимость однократной визы вырастет с нынешних 3000 иен (18,69 доллара США — ред.) до 15 000 иен. Многократная виза подорожает с 6000 иен до 30 000 иен.

Пояснения правительства Японии

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги отметил, что пересмотр тарифов связан с необходимостью учесть инфляцию и колебания валютного курса. В то же время, по его словам, власти не ожидают негативного влияния этого решения на въездной туризм.

Туризм и курс иены

Японская иена ослабевает с 2021 года и в настоящее время находится вблизи 40-летних минимумов. Несмотря на это, после возобновления международных поездок после пандемии в прошлом году страну посетили рекордные 42,7 млн иностранных туристов.

Повышение других миграционных сборов

В мае Верхняя палата парламента Японии также приняла законопроект, предусматривающий повышение других платежей для иностранцев. В частности, максимальный сбор за подачу заявления на постоянное проживание вырастет с 10 000 иен до 300 000 иен. Стоимость изменения статуса проживания или продления срока пребывания увеличится с 10 000 иен до 100 000 иен.

Причины повышения

Японские власти объясняют такие изменения стремлением привести визовые и миграционные сборы в соответствие с уровнем других стран «Группы семи». Для сравнения: в США сбор за неиммиграционную визу составляет от 185 до 315 долларов, а в Великобритании стандартная краткосрочная виза стоит 135 фунтов стерлингов.

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