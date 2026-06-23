  1. В мире

Япония с 1 июля резко, в 5 раз, повышает стоимость виз для иностранцев

07:18, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые тарифы коснутся как однократных, так и многократных виз.
Япония с 1 июля резко, в 5 раз, повышает стоимость виз для иностранцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Японии с 1 июля вводит пятикратное повышение стоимости виз для иностранных граждан. Об этом сообщает BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новые тарифы на визы

Согласно обновленным правилам, стоимость однократной визы вырастет с нынешних 3000 иен (18,69 доллара США — ред.) до 15 000 иен. Многократная виза подорожает с 6000 иен до 30 000 иен.

Пояснения правительства Японии

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги отметил, что пересмотр тарифов связан с необходимостью учесть инфляцию и колебания валютного курса. В то же время, по его словам, власти не ожидают негативного влияния этого решения на въездной туризм.

Туризм и курс иены

Японская иена ослабевает с 2021 года и в настоящее время находится вблизи 40-летних минимумов. Несмотря на это, после возобновления международных поездок после пандемии в прошлом году страну посетили рекордные 42,7 млн иностранных туристов.

Повышение других миграционных сборов

В мае Верхняя палата парламента Японии также приняла законопроект, предусматривающий повышение других платежей для иностранцев. В частности, максимальный сбор за подачу заявления на постоянное проживание вырастет с 10 000 иен до 300 000 иен. Стоимость изменения статуса проживания или продления срока пребывания увеличится с 10 000 иен до 100 000 иен.

Причины повышения

Японские власти объясняют такие изменения стремлением привести визовые и миграционные сборы в соответствие с уровнем других стран «Группы семи». Для сравнения: в США сбор за неиммиграционную визу составляет от 185 до 315 долларов, а в Великобритании стандартная краткосрочная виза стоит 135 фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Япония туризм

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Парадокс самоуправления частных исполнителей: как решения ВС превращают дисциплинарные производства в публично-правовые споры

Резолюция «Свитязь» против судебной практики: конфликт автономии и государственного контроля обостряется.

Журналист может критиковать власть в Facebook — ЕСПЧ указал, что это не является доказательством терроризма и защищается свободой слова

ЕСПЧ признал, что содержание под стражей журналиста на основании его профессиональной деятельности, критики власти и других законных действий без обоснованного подозрения нарушает право на свободу и свободу выражения мнений.

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]