Мужчина выиграл суд о перерасчете пенсии, но умер до выплаты: может ли вдова получить присужденные средства

ПФУ отказал в выплате почти 230 тысяч гривен, начисленных по решению суда, однако апелляция подтвердила право вдовы на эти средства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский апелляционный суд подтвердил право супруги умершего военного пенсионера на получение 229 872,45 грн пенсионной доплаты, которая была начислена ее мужу во исполнение судебного решения о перерасчете пенсии, но так и не выплачена при его жизни. Суд отклонил доводы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области об отсутствии бюджетного финансирования и оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании средств в пользу истицы.

Коллегия судей подчеркнула, что неисполнение при жизни пенсионера судебного решения о перерасчете и выплате пенсии не лишает членов его семьи и наследников права на получение причитающихся ему средств.

Обстоятельства дела

В июне 2025 года супруга умершего пенсионера обратилась в суд с иском к ГУ ПФУ в Одесской области о взыскании 229 872,45 грн невыплаченной пенсии, право на которую она приобрела после смерти мужа.

Как установили суды, решением Одесского окружного административного суда от 30 мая 2022 года Пенсионный фонд был обязан провести мужу истицы перерасчет пенсии с 1 апреля 2019 года на основании обновленной справки о денежном обеспечении. Это решение вступило в законную силу, а фонд произвел соответствующие начисления. Согласно расчету, сумма доплаты за период с апреля 2019 года по октябрь 2022 года составила 229 872,45 грн.

Однако при жизни пенсионер эти средства не получил. После его смерти супруга приняла наследство и обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выплате начисленной суммы. В ответ ПФУ сообщил об отсутствии оснований для выплаты, указав, что заявительница не является взыскателем по делу о перерасчете пенсии.

Решение суда первой инстанции

Приморский районный суд г. Одессы удовлетворил иск и взыскал с ГУ ПФУ в Одесской области в пользу истицы 229 872,45 грн.

Суд исходил из того, что спор касается права лица на получение суммы пенсии, которая принадлежала умершему мужу, была начислена во исполнение судебного решения, но осталась невыплаченной при его жизни. Следовательно, истица имеет право требовать ее выплаты.

Что утверждал Пенсионный фонд

Обжалуя решение, ГУ ПФУ в Одесской области настаивало, что пенсионные выплаты осуществляются исключительно за счет средств Пенсионного фонда и других источников, определенных законодательством.

Также ответчик указывал, что фактическая невыплата начисленных сумм была обусловлена отсутствием необходимого финансирования, а бюджетные ассигнования на исполнение судебных решений направляются в порядке очередности. По мнению апеллянта, при таких обстоятельствах отсутствие выплаты не может считаться необоснованным неисполнением судебного решения.

Выводы апелляционного суда

Одесский апелляционный суд оставил эти доводы без удовлетворения и согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей проанализировала положения статьи 1227 Гражданского кодекса Украины, статьи 52 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и статьи 61 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Суд отметил, что эти нормы не лишают членов семьи и наследников права на получение сумм пенсии, которые принадлежали умершему пенсионеру и не были им получены при жизни. Закон лишь определяет порядок и условия реализации такого права.

Апелляционная инстанция обратила внимание на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой право на получение начисленных, но не выплаченных социальных выплат возникает у членов семьи непосредственно на основании закона. При этом причины, по которым такие средства не были выплачены лицу при жизни, юридического значения не имеют.

Отдельно суд подчеркнул, что неисполнение при жизни пенсионера решения суда о перерасчете и выплате пенсии не лишает его наследников возможности получить соответствующие средства. В понимании статьи 1227 ГК Украины такие суммы считаются подлежащими выплате наследодателю.

Что решил суд

Апелляционный суд пришел к выводу, что истица имеет право на получение 229 872,45 грн пенсионной доплаты, начисленной ее мужу во исполнение судебного решения, но не выплаченной при его жизни.

Суд также отклонил ссылку Пенсионного фонда на отсутствие бюджетных ассигнований, подчеркнув, что такие обстоятельства не устраняют обязанности осуществить выплату средств, причитающихся лицу в соответствии с судебным решением и требованиями законодательства.

В результате апелляционная жалоба ГУ ПФУ в Одесской области оставлена без удовлетворения, а решение Приморского районного суда г. Одессы — без изменений. Постановление по делу № 522/14629/25-Э вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.