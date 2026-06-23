Чоловік виграв суд за перерахунок пенсії, але помер до виплати: чи може вдова отримати присуджені кошти

ПФУ відмовив у виплаті майже 230 тисяч гривень, нарахованих за рішенням суду, однак апеляція підтвердила право вдови на ці кошти.

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Одеський апеляційний суд підтвердив право дружини померлого військового пенсіонера на отримання 229 872,45 грн пенсійної доплати, яка була нарахована її чоловікові на виконання судового рішення про перерахунок пенсії, але так і не виплачена за його життя. Суд відхилив доводи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про відсутність бюджетного фінансування та залишив у силі рішення суду першої інстанції про стягнення коштів на користь позивачки.

Колегія суддів наголосила, що невиконання за життя пенсіонера судового рішення про перерахунок і виплату пенсії не позбавляє членів його сім’ї та спадкоємців права на отримання належних йому коштів.

Обставини справи

У червні 2025 року дружина померлого пенсіонера звернулася до суду з позовом до ГУ ПФУ в Одеській області про стягнення 229 872,45 грн невиплаченої пенсії, право на яку вона набула після смерті чоловіка.

Як встановили суди, рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 30 травня 2022 року Пенсійний фонд був зобов’язаний провести чоловікові позивачки перерахунок пенсії з 1 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення. Це рішення набрало законної сили, а фонд здійснив відповідні нарахування. Згідно з розрахунком, сума доплати за період з квітня 2019 року до жовтня 2022 року становила 229 872,45 грн.

Втім, за життя пенсіонер ці кошти не отримав. Після його смерті дружина прийняла спадщину та звернулася до Пенсійного фонду із заявою про виплату нарахованої суми. У відповідь ПФУ повідомив про відсутність підстав для виплати, зазначивши, що заявниця не є стягувачем у справі про перерахунок пенсії.

Рішення суду першої інстанції

Приморський районний суд м. Одеси задовольнив позов та стягнув з ГУ ПФУ в Одеській області на користь позивачки 229 872,45 грн.

Суд виходив із того, що спір стосується права особи на отримання суми пенсії, яка належала померлому чоловікові, була нарахована на виконання судового рішення, але залишилася невиплаченою за його життя. Відтак позивачка має право вимагати її виплати.

Що стверджував Пенсійний фонд

Оскаржуючи рішення, ГУ ПФУ в Одеській області наполягало, що пенсійні виплати здійснюються виключно за рахунок коштів Пенсійного фонду та інших джерел, визначених законодавством.

Також відповідач зазначав, що фактична невиплата нарахованих сум була зумовлена відсутністю необхідного фінансування, а бюджетні асигнування на виконання судових рішень спрямовуються у порядку черговості. На думку апелянта, за таких обставин відсутність виплати не може вважатися безпідставним невиконанням судового рішення.

Висновки апеляційного суду

Одеський апеляційний суд залишив ці доводи без задоволення та погодився з висновками суду першої інстанції.

Колегія суддів проаналізувала положення статті 1227 Цивільного кодексу України, статті 52 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та статті 61 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Суд зазначив, що ці норми не позбавляють членів сім’ї та спадкоємців права на отримання сум пенсії, які належали померлому пенсіонерові та не були ним одержані за життя. Закон лише визначає порядок і умови реалізації такого права.

Апеляційна інстанція звернула увагу на правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої право на отримання нарахованих, але не виплачених соціальних виплат виникає у членів сім’ї безпосередньо на підставі закону. При цьому причини, з яких такі кошти не були виплачені за життя особі, юридичного значення не мають.

Окремо суд підкреслив, що невиконання за життя пенсіонера рішення суду про перерахунок та виплату пенсії не позбавляє його спадкоємців можливості отримати відповідні кошти. У розумінні статті 1227 ЦК України такі суми вважаються такими, що належали до виплати спадкодавцю.

Що вирішив суд

Апеляційний суд дійшов висновку, що позивачка має право на отримання 229 872,45 грн пенсійної доплати, нарахованої її чоловікові на виконання судового рішення, але не виплаченої за його життя.

Суд також відхилив посилання Пенсійного фонду на відсутність бюджетних асигнувань, наголосивши, що такі обставини не усувають обов’язку здійснити виплату коштів, належних особі відповідно до судового рішення та вимог законодавства.

У результаті апеляційну скаргу ГУ ПФУ в Одеській області залишено без задоволення, а рішення Приморського районного суду м. Одеси — без змін. Постанова у справі 522/14629/25-Е набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

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