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Чи може неповнолітній отримувати зарплату як дорослий – що гарантує закон

09:24, 23 червня 2026
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Неповнолітнім працівникам не можуть зменшувати зарплату через меншу тривалість робочого часу.
Чи може неповнолітній отримувати зарплату як дорослий – що гарантує закон
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Неповнолітні працівники мають скорочений робочий час, але за повністю виконану норму праці отримують заробітну плату в такому ж розмірі, як і дорослі працівники. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

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Зарплата неповнолітніх не може бути меншою через скорочений робочий час

В Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області пояснили, що неповнолітні працівники працюють менше годин, ніж повнолітні, однак за умови повного виконання норми праці мають право на оплату в такому ж розмірі, як і дорослі.

Як оплачується відрядна робота

У разі відрядної форми оплати праці до неповнолітніх застосовуються ті самі розцінки, що й до дорослих працівників. При цьому передбачена відповідна доплата за скорочену тривалість робочого часу.

Яку оплату отримують учні та студенти

Учні шкіл, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які працюють у вільний від навчання час, отримують заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Крім того, роботодавець має право встановлювати для них додаткові доплати.

Мінімальна зарплата гарантується законом

В Управлінні наголосили, що заробітна плата неповнолітнього працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчою за встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати.

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