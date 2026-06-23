Может ли несовершеннолетний получать зарплату как взрослый — что гарантирует закон

Несовершеннолетним работникам нельзя уменьшать зарплату из-за меньшей продолжительности рабочего времени.

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Несовершеннолетние работники имеют сокращенное рабочее время, но за полностью выполненную норму труда получают заработную плату в том же размере, что и взрослые работники. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Зарплата несовершеннолетних не может быть меньше из-за сокращенного рабочего времени

В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области пояснили, что несовершеннолетние работники работают меньше часов, чем совершеннолетние, однако при условии полного выполнения нормы труда имеют право на оплату в том же размере, что и взрослые.

Как оплачивается сдельная работа

В случае сдельной формы оплаты труда к несовершеннолетним применяются те же расценки, что и к взрослым работникам. При этом предусмотрена соответствующая доплата за сокращенную продолжительность рабочего времени.

Какую оплату получают учащиеся и студенты

Учащиеся школ, учреждений профессионально-технического и предвузовского образования, работающие в свободное от учебы время, получают заработную плату пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Кроме того, работодатель имеет право устанавливать для них дополнительные доплаты.

Минимальная заработная плата гарантируется законом

В Управлении подчеркнули, что заработная плата несовершеннолетнего работника за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не может быть ниже установленного законом размера минимальной заработной платы.

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