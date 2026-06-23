Может ли несовершеннолетний получать зарплату как взрослый — что гарантирует закон
Несовершеннолетние работники имеют сокращенное рабочее время, но за полностью выполненную норму труда получают заработную плату в том же размере, что и взрослые работники. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.
Зарплата несовершеннолетних не может быть меньше из-за сокращенного рабочего времени
В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области пояснили, что несовершеннолетние работники работают меньше часов, чем совершеннолетние, однако при условии полного выполнения нормы труда имеют право на оплату в том же размере, что и взрослые.
Как оплачивается сдельная работа
В случае сдельной формы оплаты труда к несовершеннолетним применяются те же расценки, что и к взрослым работникам. При этом предусмотрена соответствующая доплата за сокращенную продолжительность рабочего времени.
Какую оплату получают учащиеся и студенты
Учащиеся школ, учреждений профессионально-технического и предвузовского образования, работающие в свободное от учебы время, получают заработную плату пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Кроме того, работодатель имеет право устанавливать для них дополнительные доплаты.
Минимальная заработная плата гарантируется законом
В Управлении подчеркнули, что заработная плата несовершеннолетнего работника за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не может быть ниже установленного законом размера минимальной заработной платы.
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