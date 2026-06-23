В Одесской области мужчину взяли под стражу после попытки подкупа полицейских, стрельбы и угроз гранатой

После неудачной попытки подкупа правоохранителей мужчина угрожал жене, соседке и правоохранителям.

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В Белгород-Днестровском районе правоохранители задержали местного жителя, который сначала пытался дать взятку полицейским, а затем угрожал жене и соседке, открыл стрельбу по правоохранителям и угрожал применить гранату и нож. Суд поместил подозреваемого под стражу без права освобождения под залог, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел на прошлой неделе вечером в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района. Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz за нарушение Правил дорожного движения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что ещё в марте этого года суд лишил водителя права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии. На этот раз у мужчины также были признаки опьянения, однако пройти медицинское обследование он отказался.

Понимая, что ему грозит ответственность за выявленные нарушения, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен.

Об этом факте инспекторы сообщили на спецлинию 102 и вызвали следственно-оперативную группу для документирования преступления.

В отношении водителя правоохранители составили административные материалы по части 5 статьи 121, части 3 статьи 126 и части 2 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль изъяли и поместили на штрафную стоянку.

Через несколько часов на спецлинию 102 поступило сообщение от соседки мужчины о том, что он угрожает убийством ей и своей жене.

Когда на вызов прибыли правоохранители, мужчина, находясь во дворе, начал стрелять в их сторону из пневматической винтовки. В результате было повреждено стекло служебного автомобиля. Также он угрожал применить гранату и нож.

В результате его действий никто не пострадал.

В ходе неотложного обыска в домовладении мужчины полицейские изъяли вещественные доказательства, среди которых — граната, предположительно боевая, и пневматическая винтовка. Их направили на экспертизу.

Как сообщил начальник отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Эдуард Коломиец, следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины — предложение неправомерной выгоды должностному лицу, а также по части 4 статьи 296 УК Украины — хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти и применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме того, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 129 УК Украины (угроза убийством), по части 1 статьи 263 УК Украины (ношение, хранение и приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и по части 1 статьи 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Досудебное расследование продолжается.

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