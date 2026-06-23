Условия договора утратили актуальность: когда его разрешено изменить или расторгнуть

Когда стороны могут отказаться от договора и какие последствия это будет иметь.

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Жизненные обстоятельства, финансовые трудности, изменение условий ведения бизнеса или невыполнение договоренностей одной из сторон нередко вынуждают пересматривать уже заключенные договоры. Украинское законодательство предусматривает механизмы, которые позволяют законно изменить условия договора или вообще прекратить его действие. «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с разъяснением Минюста и собрала основные правила, регулирующие такие процедуры.

Когда можно изменить или расторгнуть договор

В Минюсте напомнили, что Гражданский кодекс Украины предусматривает возможность изменения или расторжения договора для адаптации договоренностей к новым обстоятельствам или прекращения обязательств между сторонами.

Общее правило заключается в том, что изменение или расторжение договора допускается только по взаимному согласию сторон, если иное не предусмотрено самим договором или законом.

В то же время договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной либо в иных случаях, установленных законом или условиями договора.

Согласно статье 651 Гражданского кодекса Украины, существенным считается такое нарушение договора, вследствие которого другая сторона в значительной мере лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

Также каждое лицо имеет право на защиту своих гражданских прав и интересов в судебном порядке в случае их нарушения, непризнания или оспаривания.

Отдельно законодательство допускает односторонний отказ от договора полностью или частично, если такое право прямо предусмотрено договором или законом. В таком случае договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Существенное изменение обстоятельств как основание для пересмотра договора

Одним из оснований для изменения или расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, которыми стороны руководствовались при его заключении.

Речь идет о ситуациях, когда обстоятельства изменились настолько существенно, что стороны вообще не заключили бы договор или согласились бы на другие условия, если бы могли заранее предвидеть такие изменения.

В таких случаях стороны могут самостоятельно договориться об изменении условий договора или его прекращении.

Если же достичь согласия не удалось, заинтересованная сторона может обратиться в суд. Суд может расторгнуть договор при наличии одновременно нескольких условий:

при заключении договора стороны исходили из того, что такие изменения не наступят;

изменения произошли по причинам, которые сторона не могла устранить даже при должной осмотрительности и заботливости;

дальнейшее исполнение договора существенно нарушило бы имущественные интересы сторон и лишило бы заинтересованную сторону ожидаемого результата;

из существа договора или обычаев делового оборота не следует, что риск таких изменений несет именно эта сторона.

Когда суд может не расторгнуть, а изменить договор

По общему правилу суд при существенном изменении обстоятельств рассматривает вопрос о расторжении договора. Однако статья 652 Гражданского кодекса Украины предусматривает исключительные случаи, когда суд может изменить условия договора.

Это возможно, если расторжение договора будет противоречить общественным интересам либо причинит сторонам значительно большие убытки, чем исполнение договора на условиях, измененных судом.

В случае расторжения договора вследствие существенного изменения обстоятельств суд также может определить порядок справедливого распределения между сторонами расходов, которые они понесли при исполнении данного договора.

Какие последствия имеет изменение или расторжение договора

После изменения договора обязательства сторон продолжают действовать, но уже на новых условиях. Это может касаться предмета договора, сроков исполнения, места исполнения либо других его положений.

Если договор расторгнут, обязательства сторон прекращаются.

При этом стороны не могут требовать возврата того, что уже было исполнено по договору до момента его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено законом либо самим договором.

Кроме того, если договор был изменен или расторгнут из-за существенного нарушения его условий одной из сторон, другая сторона имеет право требовать возмещения причиненных убытков.

С какого момента договор считается измененным или расторгнутым

Если стороны самостоятельно достигли договоренности, изменение или прекращение обязательств наступает с момента заключения соответствующего соглашения, если иное не определено договором либо характером изменений.

В случае судебного рассмотрения изменение или прекращение обязательств происходит с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора. Такие правила установлены статьей 653 Гражданского кодекса Украины.

В какой форме оформляется изменение или расторжение договора

Согласно статье 654 Гражданского кодекса Украины, изменение или расторжение договора должны осуществляться в той же форме, что и сам договор.

Иной порядок возможен лишь в случаях, когда он прямо предусмотрен законом, договором либо вытекает из обычаев делового оборота.

Таким образом, законодательство позволяет сторонам гибко реагировать на изменение обстоятельств или нарушение договоренностей, однако для изменения либо расторжения договора необходимо соблюдать установленные законом процедуры. В случае возникновения спора окончательное решение относительно дальнейшей судьбы договора может принять суд.

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