Умови договору втратили актуальність: коли його дозволено змінити або розірвати

Коли сторони можуть відмовитися від договору та які наслідки це матиме.

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Життєві обставини, фінансові труднощі, зміна умов ведення бізнесу або невиконання домовленостей однією зі сторін нерідко змушують переглядати вже укладені договори. Українське законодавство передбачає механізми, які дозволяють законно змінити умови договору або взагалі припинити його дію. «Судово-юридична газета» ознайомилася з роз’ясненням Мін’юсту та зібрала основні правила, які регулюють такі процедури.

Коли можна змінити або розірвати договір

У Мін'юсті нагадали, що Цивільний кодекс України передбачає можливість зміни або розірвання договору для адаптації домовленостей до нових обставин або припинення зобов’язань між сторонами.

Загальне правило полягає в тому, що зміна або розірвання договору допускається лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено самим договором або законом.

Водночас договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною або в інших випадках, встановлених законом чи умовами договору.

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, істотним вважається таке порушення договору, внаслідок якого інша сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладення договору.

Також кожна особа має право на захист своїх цивільних прав та інтересів у судовому порядку у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

Окремо законодавство допускає односторонню відмову від договору повністю або частково, якщо таке право прямо передбачене договором або законом. У такому разі договір вважається відповідно розірваним або зміненим.

Істотна зміна обставин як підстава для перегляду договору

Однією з підстав для зміни або розірвання договору є істотна зміна обставин, якими сторони керувалися під час його укладення.

Йдеться про ситуації, коли обставини змінилися настільки суттєво, що сторони взагалі не уклали б договір або погодилися б на інші умови, якби могли передбачити такі зміни заздалегідь.

У таких випадках сторони можуть самостійно домовитися про зміну умов договору або його припинення.

Якщо ж згоди досягти не вдалося, заінтересована сторона може звернутися до суду. Суд може розірвати договір за наявності одночасно кількох умов:

під час укладення договору сторони виходили з того, що такі зміни не настануть;

зміни сталися з причин, які сторона не могла усунути навіть за належної обачності та турботливості;

подальше виконання договору суттєво порушило б майнові інтереси сторін та позбавило б заінтересовану сторону очікуваного результату;

із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик таких змін несе саме ця сторона.

Коли суд може не розривати, а змінити договір

За загальним правилом суд у разі істотної зміни обставин розглядає питання про розірвання договору. Проте стаття 652 Цивільного кодексу України передбачає виняткові випадки, коли суд може змінити умови договору.

Це можливо, якщо розірвання договору суперечитиме суспільним інтересам або завдасть сторонам значно більших збитків, ніж виконання договору на умовах, змінених судом.

У разі розірвання договору через істотну зміну обставин суд також може визначити порядок справедливого розподілу між сторонами витрат, які вони понесли під час виконання договору.

Які наслідки має зміна або розірвання договору

Після зміни договору зобов’язання сторін продовжують діяти, але вже на нових умовах. Це може стосуватися предмета договору, строків виконання, місця виконання або інших його положень.

Якщо договір розірвано, зобов’язання сторін припиняються.

При цьому сторони не можуть вимагати повернення того, що вже було виконано за договором до моменту його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено законом чи самим договором.

Крім того, якщо договір було змінено або розірвано через істотне порушення його умов однією зі сторін, інша сторона має право вимагати відшкодування завданих збитків.

З якого моменту договір вважається зміненим або розірваним

Якщо сторони самостійно досягли домовленості, зміна або припинення зобов’язань настає з моменту укладення відповідної угоди, якщо інше не визначено договором чи характером змін.

У випадку судового розгляду зміна або припинення зобов’язань відбувається з моменту набрання законної сили рішенням суду про зміну або розірвання договору. Такі правила встановлені статтею 653 Цивільного кодексу України.

У якій формі оформлюється зміна або розірвання договору

Згідно зі статтею 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору повинні здійснюватися в тій самій формі, що й сам договір.

Інший порядок можливий лише у випадках, коли він прямо передбачений законом, договором або випливає зі звичаїв ділового обороту.

Таким чином, законодавство дозволяє сторонам гнучко реагувати на зміну обставин або порушення домовленостей, однак для зміни чи розірвання договору необхідно дотримуватися визначених законом процедур. У разі виникнення спору остаточне рішення щодо подальшої долі договору може ухвалити суд.

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