НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С конца июня привычный процесс пополнения карты наличными через терминал претерпит фундаментальные изменения. Национальный банк Украины постановлением № 67 ввел обязательную верификацию плательщика через одноразовый пароль, фактически отменяя анонимность большинства транзакций.

Правление Национального банка Украины приняло Постановление № 67, которое вносит существенные изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы и Правил определения платежных признаков банкнот. Основная цель документа — совершенствование кассовых операций. Однако для рядового гражданина наиболее ощутимым последствием станет изменение алгоритма работы терминалов самообслуживания (ПТКС). Новые правила, вступающие в силу с 26 июня 2026 года, устанавливают новые требования к идентификации плательщиков при внесении наличных.

Обязательная верификация

Главным изменением является внедрение процедуры подтверждения операции через мобильный телефон. При инициировании внесения наличных через ПТКС независимо от суммы, поставщик услуг обязан выполнить проверку принадлежности номера телефона плательщику. Это происходит двумя способами:

Отправка одноразового пароля (OTP) в SMS на введенный номер.

Передача пароля с помощью телефонного звонка.

Только после ввода полученного кода на экране терминала транзакция считается подтвержденной и может быть завершена. При этом поставщики услуг обязаны принимать меры для того, чтобы пароль не передавался другим лицам, включая ограничение срока его действия.

Новые требования к квитанциям и отчетности

Внедрены и обновленные требования к оформлению квитанций, выдаваемых платежными терминалами. Эти изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций и обеспечение лучшей защиты прав потребителей.

Основные изменения к оформлению квитанций

Отныне каждая квитанция, выданная терминалом, должна четко соответствовать новым стандартам. В частности, существенно изменились требования относительно идентификации плательщика и наполнения документа.

Квитанция обязательно должна содержать полный номер мобильного телефона плательщика в международном формате: +380-ХХ-ХХХХХХХ .

. Категорически запрещено скрывать номер телефона плательщика с помощью «звездочек» или любых других знаков. Информация на квитанции должна полностью совпадать с данными, введенными пользователем на экране терминала.

Расширенный перечень обязательных реквизитов

Квитанция теперь должна содержать полный набор данных об операции:

Реквизиты поставщика платежных услуг;

Уникальный номер терминала;

Точная дата и время проведения операции;

Сумма комиссии;

Назначение платежа.

Четкость ролей в системе

Отдельное внимание уделено разграничению сторон, участвующих в операции. Отныне поставщик платежных услуг не может быть указан в квитанции как «плательщик» или «получатель» по операциям, инициированным пользователем.

Это требование направлено на избежание путаницы в учете и обеспечивает однозначную идентификацию реальных участников платежа: того, кто отправляет средства, и того, кто их получает.

Важно: Владельцам и операторам платежных терминалов следует провести проверку программного обеспечения на соответствие новым требованиям, чтобы избежать нарушений при осуществлении финансовых операций.

Исключения из правил: когда SMS-подтверждение не является обязательным

Национальный банк Украины определил перечень финансовых операций, для которых не требуется введение одноразового пароля (SMS-подтверждения). Это решение направлено на упрощение оплаты социально важных услуг и проведение транзакций, где уже применены другие методы высокой идентификации пользователя.

Уплата налогов, штрафов, сборов и административных услуг.

Оплата за жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия), а также услуги интернета, телевидения, охраны и фиксированной связи.

Оплата железнодорожных билетов (включая пригородные) и проезда в городском общественном транспорте (пополнение транспортных карт или оплата электронных билетов).

Пополнение счета мобильного оператора, если общая сумма операций не превышает 500 гривен в месяц для одного номера в пределах одного поставщика услуг.

для одного номера в пределах одного поставщика услуг. Внесение наличных на собственный счет (к которому выпущена карта), при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Использование указанных исключений позволяет значительно ускорить процесс проведения регулярных платежей, сохраняя при этом необходимый уровень безопасности благодаря альтернативным механизмам идентификации.

Финансовая инклюзия и банки нового типа

Постановление официально интегрирует в нормативное поле понятие «банка финансовой инклюзии». Такие учреждения смогут осуществлять кассовую работу и предоставлять платежные услуги в рамках ограниченной банковской лицензии. Это должно расширить доступ к финансовым услугам в отдаленных регионах, где работа полноценных банковских отделений является нецелесообразной.

Информация обо всех операциях, включая полный номер телефона и протоколы аутентификации, должна храниться в операционно-учетной системе поставщика услуг. Сроки хранения определяются статьей 8 Закона Украины о предотвращении отмывания доходов.

Обязательная верификация телефона при внесении наличных на карты имеет целью усложнить использование терминалов для анонимного перечисления средств в серых схемах. Однако требование печатать полный номер телефона на квитанции может вызвать дискуссии относительно защиты персональных данных, однако НБУ приоритизирует возможность идентификации плательщика во время надзора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.