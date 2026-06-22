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Воинская часть проигнорировала рапорт об увольнении, поданный после оформления СЗЧ — решение суда

19:06, 22 июня 2026
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Суд частично удовлетворил иск военнослужащего и установил факт незаконного бездействия командования.
Воинская часть проигнорировала рапорт об увольнении, поданный после оформления СЗЧ — решение суда
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Сумской окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего в отношении приказа о самовольном оставлении части и нерассмотрении рапорта об увольнении.

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Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Сумской окружной административный суд с иском к воинской части, в котором с учетом уточнения исковых требований просил:

  • признать противоправным и отменить приказ командира воинской части о самовольном оставлении им воинской части;
  • обязать воинскую часть возобновить выплаты денежного довольствия и дополнительных выплат с момента их приостановления;
  • признать противоправным бездействие командира воинской части и обязать рассмотреть рапорт об увольнении с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции на момент подачи рапорта).

Истец обосновывал свои требования тем, что 31 мая 2024 года приказом командира воинской части он был признан самовольно покинувшим воинскую часть и исключен из денежного обеспечения. По словам истца, 4 мая 2024 года он получил ранение, 9 мая 2024 года был выписан из медицинской роты и направлен для дальнейшего прохождения службы в состоянии плохого самочувствия. При обращении в медицинскую службу воинской части ему устно отказали в приеме рапорта о состоянии здоровья. В связи с критическим самочувствием 13 мая 2024 года, сообщив командиру механизированной роты через мессенджер, истец уехал по месту жительства для получения неотложной медицинской помощи. С 16 по 23 мая 2024 года он находился на стационарном лечении, в дальнейшем проходит амбулаторное лечение.

Истец обосновывал свои требования тем, что 31 мая 2024 года приказом командира воинской части он был признан самовольно покинувшим воинскую часть и исключен из денежного обеспечения. По словам истца, 4 мая 2024 года он получил ранение, 9 мая 2024 года был выписан из медицинской роты и направлен для дальнейшего прохождения службы в состоянии плохого самочувствия. При обращении в медицинскую службу воинской части ему устно отказали в приеме рапорта о состоянии здоровья. В связи с критическим самочувствием 13 мая 2024 года, сообщив командиру механизированной роты через мессенджер, истец уехал по месту жительства для получения неотложной медицинской помощи. С 16 по 23 мая 2024 года он находился на стационарном лечении, в дальнейшем проходит амбулаторное лечение.

Истец утверждал, что оспариваемый приказ был издан 31 мая 2024 года при отсутствии доказательств внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Он ссылался на статью 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой днем начала приостановления военной службы лица, самовольно покинувшего часть, является день внесения соответствующих сведений в реестр. Также истец указывал на отсутствие у него умысла на самовольное оставление части, регулярное уведомление командира о месте нахождения, направление адвокатских запросов и подачу рапортов. Кроме того, 14 мая 2024 года через адвоката был подан рапорт об увольнении с военной службы в связи с содержанием на иждивении трёх и более детей в возрасте до 18 лет, который командование не рассмотрело.

Ответчик в отзыве на иск опроверг требования, сославшись на то, что истец не обратился надлежащим образом к начальнику медицинской службы, не прошел военно-медицинскую комиссию, а приказ лишь констатировал факт самовольного оставления места службы. Информация о пребывании истца на стационарном лечении в военную часть не поступала. Постановлением суда ответчик был заменен на правопреемника.

Судом установлено, что приказом от 13 мая 2024 года № 158 истец был снят со всех видов обеспечения (кроме котлового) и приостановлена выплата денежного обеспечения с 13 мая 2024 года в связи с самовольным оставлением места службы. Приказом от 17 мая 2024 года назначено служебное расследование. Приказом от 31 мая 2024 года № 111 по результатам служебного расследования истцу вынесен строгий выговор, не выплачены премия и дополнительное вознаграждение, приостановлена выплата денежного довольствия с 13 мая 2024 года, а также направлено уведомление об уголовном правонарушении.

Что решил суд

Сумской окружной административный суд рассмотрел дело № 480/9105/24 в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и вынес решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным бездействие воинской части в отношении нерассмотрения рапорта истца от 14 мая 2024 года об увольнении с военной службы и обязал воинскую часть рассмотреть этот рапорт.

В остальной части исковых требований — о признании противоправным и отмене приказа от 31 мая 2024 года № 111, возобновлении выплат денежного довольствия, премии и дополнительного вознаграждения — суд отказал.

Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат достаточных доказательств уважительных причин отсутствия истца на службе (кроме подтвержденного стационарного лечения с 16 по 23 мая 2024 года), а также доказательств надлежащего уведомления воинской части о лечении. Ссылку на амбулаторное лечение без листка нетрудоспособности суд признал недостаточной. Суд указал, что в соответствии с Порядком выплаты денежного довольствия военнослужащим (Приказ МОУ № 260) денежное довольствие не выплачивается за время отсутствия без уважительных причин в течение одного суток и более, а выплата дополнительного вознаграждения не осуществляется за период самовольного оставления части.

Что касается рапорта об увольнении, суд, с учетом позиции Верховного Суда об обязательности обоснованности решений субъектов властных полномочий, констатировал, что ответчик не предоставил надлежащих и достаточных доказательств рассмотрения рапорта уполномоченным лицом и не издал приказ об увольнении или обоснованный отказ. Суд подчеркнул, что несоблюдение порядка подачи рапорта (не непосредственному начальнику) не является основанием для его нерассмотрения в разумный срок.

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