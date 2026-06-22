Ветераны жалуются на очереди на МРТ и платные «бесплатные» услуги: как хотят изменить ВВК и страховую медицину

В сфере здравоохранения обсуждают внедрение искусственного интеллекта, реформу ВВК, развитие страховой медицины, создание единого медицинского пространства и усиление контроля доступности бесплатных медицинских услуг.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования состоялась встреча с защитниками и защитницами Украины.

Во время встречи участники обсудили вопросы доступности и качества медицинских услуг, в частности случаи необоснованного отказа в предоставлении медицинской помощи военнослужащим и ветеранам, а также попытки заставить их оплачивать услуги, которые полностью финансируются государством в рамках Программы медицинских гарантий. Отдельное внимание уделили механизмам реагирования на подобные нарушения и защите прав пациентов.

Среди приведенных примеров нарушений упоминались ситуации, когда в коммунальных медицинских учреждениях дорогостоящее оборудование, в частности магнитно-резонансные томографы, используется лишь несколько часов в сутки. По мнению участников обсуждения, это может искусственно создавать очереди и побуждать пациентов обращаться за платными обследованиями в частные клиники. Также речь шла о случаях, когда пациентов, доставленных в больницы в порядке экстренной медицинской помощи, заставляют оплачивать оперативные вмешательства, которые в соответствии с действующим законодательством должны предоставляться бесплатно.

Во время встречи ветеранам сообщили, что с марта Национальная служба здоровья Украины проводит внеплановые мониторинговые проверки медицинских учреждений, предоставляющих услуги компьютерной и магнитно-резонансной томографии по Программе медицинских гарантий. Первый этап проверок уже охватил пять медицинских учреждений. Кроме того, НСЗУ заявила об усилении контроля за доступностью таких обследований для пациентов.

Участники мероприятия отметили, что Министерство здравоохранения, НСЗУ и профильный парламентский комитет реагируют на подобные сигналы, однако в большинстве случаев пациенты не обращаются с официальными жалобами. Из-за этого факты возможных нарушений часто остаются без надлежащей правовой оценки, а виновные лица избегают ответственности.

Отдельно подчеркивалась важная роль ветеранов и ветеранок в обществе. Высокий уровень доверия к ним и активная гражданская позиция могут стать действенным инструментом для выявления нарушений в сфере здравоохранения и способствовать повышению прозрачности медицинской системы. В связи с этим было предложено объединить усилия ветеранского сообщества и общественных организаций для фиксации случаев нарушения прав пациентов и последующего реагирования на них.

Участники встречи выразили убеждение, что эффективные изменения возможны при условии надлежащей фиксации каждого нарушения и проведения официальных проверок по всем выявленным фактам.

Во время дискуссии также затронули вопрос защиты украинских медицинских работников. Было подчеркнуто, что подавляющее большинство медиков сегодня работает в условиях чрезвычайной нагрузки, нередко под обстрелами, ежедневно спасая жизнь и здоровье граждан, и не имеет никакого отношения к возможным финансовым злоупотреблениям или нарушениям, которые могут допускать отдельные должностные лица.

Кроме того, участники обсудили дальнейшую цифровизацию системы здравоохранения, перспективы использования технологий искусственного интеллекта в медицине, изменения в прохождении военно-врачебных комиссий в системе армейских корпусов, создание единого медицинского пространства для гражданских и военных медицинских учреждений, возможность внедрения страховой медицины, а также отдельные вопросы установления инвалидности.

В завершение встречи ветеранов и ветеранок поблагодарили за активное участие в дискуссии и готовность присоединяться к совершенствованию медицинской системы. Было подчеркнуто, что их опыт, авторитет и гражданская активность имеют важное значение для развития страны не только во время войны, но и в мирной жизни.

Также была подчеркнута готовность к дальнейшему диалогу и сотрудничеству с ветеранским сообществом по вопросам развития сферы здравоохранения.

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