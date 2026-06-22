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Ветерани скаржаться на черги на МРТ та платні «безкоштовні» послуги: як хочуть змінити ВЛК та страхову медицину

17:49, 22 червня 2026
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У сфері охорони здоров’я обговорюють впровадження штучного інтелекту, реформу ВЛК, розвиток страхової медицини, створення єдиного медичного простору та посилення контролю за доступністю безоплатних медичних послуг.
Ветерани скаржаться на черги на МРТ та платні «безкоштовні» послуги: як хочуть змінити ВЛК та страхову медицину
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У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбулася зустріч із захисниками та захисницями України.

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Під час зустрічі учасники обговорили питання доступності та якості медичних послуг, зокрема випадки безпідставної відмови у наданні медичної допомоги військовослужбовцям і ветеранам, а також спроби змусити їх оплачувати послуги, які повністю фінансуються державою в межах Програми медичних гарантій. Окрему увагу приділили механізмам реагування на подібні порушення та захисту прав пацієнтів.

Серед наведених прикладів порушень згадувалися ситуації, коли в комунальних медичних закладах дороговартісне обладнання, зокрема магнітно-резонансні томографи, використовується лише кілька годин на добу. На думку учасників обговорення, це може штучно створювати черги та спонукати пацієнтів звертатися за платними обстеженнями до приватних клінік. Також йшлося про випадки, коли пацієнтів, доставлених до лікарень у порядку екстреної медичної допомоги, змушують оплачувати оперативні втручання, які відповідно до чинного законодавства мають надаватися безкоштовно.

Під час зустрічі ветеранам повідомили, що з березня Національна служба здоров’я України проводить позапланові моніторингові перевірки медичних закладів, які надають послуги комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії за Програмою медичних гарантій. Перший етап перевірок уже охопив п’ять медичних установ. Крім того, НСЗУ заявила про посилення контролю за доступністю таких обстежень для пацієнтів.

Учасники заходу зазначили, що Міністерство охорони здоров’я, НСЗУ та профільний парламентський комітет реагують на подібні сигнали, однак у більшості випадків пацієнти не звертаються з офіційними скаргами. Через це факти можливих порушень часто залишаються без належної правової оцінки, а винні особи уникають відповідальності.

Окремо наголошувалося на важливій ролі ветеранів і ветеранок у суспільстві. Високий рівень довіри до них та активна громадянська позиція можуть стати дієвим інструментом для виявлення порушень у сфері охорони здоров’я та сприяти підвищенню прозорості медичної системи. У зв’язку з цим було запропоновано об’єднати зусилля ветеранської спільноти та громадських організацій для фіксації випадків порушення прав пацієнтів і подальшого реагування на них.

Учасники зустрічі висловили переконання, що ефективні зміни можливі за умови належної фіксації кожного порушення та проведення офіційних перевірок за всіма виявленими фактами.

Під час дискусії також порушили питання захисту українських медичних працівників. Було наголошено, що переважна більшість медиків сьогодні працює в умовах надзвичайного навантаження, нерідко під обстрілами, щоденно рятуючи життя та здоров’я громадян, і не має жодного стосунку до можливих фінансових зловживань чи порушень, яких можуть припускатися окремі посадові особи.

Крім того, учасники обговорили подальшу цифровізацію системи охорони здоров’я, перспективи використання технологій штучного інтелекту в медицині, зміни у проходженні військово-лікарських комісій у системі армійських корпусів, створення єдиного медичного простору для цивільних та військових медичних закладів, можливість запровадження страхової медицини, а також окремі питання встановлення інвалідності.

Наприкінці зустрічі ветеранам та ветеранкам подякували за активну участь у дискусії та готовність долучатися до вдосконалення медичної системи. Було підкреслено, що їхній досвід, авторитет та громадянська активність мають важливе значення для розвитку країни не лише під час війни, а й у мирному житті.

Також було наголошено на готовності до подальшого діалогу та співпраці з ветеранською спільнотою з питань розвитку сфери охорони здоров’я.

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Верховна Рада України ветерани Україна охорона здоров'я медицина

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