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В Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ

17:19, 22 червня 2026
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Після погодження рапорту у системі з’являється позначка «У дорозі», яка підтверджує добровільне повернення до служби та визначає строки прибуття до частини.
В Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ
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У застосунку «Армія+» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ). Як пише АрміяInform, після того як рапорт погоджено, в Армія ID автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі».

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Що означає статус «У дорозі»

Статус підтверджує, що:

  • військовослужбовець добровільно повертається до проходження служби;
  • рапорт про повернення погоджено;
  • особу очікують у визначеній військовій частині.

Строки прибуття до частини

Встановлені такі терміни дії статусу:

  • для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту — 5 діб на прибуття;
  • для Національної гвардії України — 48 годин після видання наказу;
  • у разі оформлення через рекрутинговий центр — видається паперовий припис, також із терміном 5 діб.

Що робити у разі перевірки в дорозі

Якщо військовослужбовця зупинили під час руху, необхідно:

  • показати «білу стрічку» в Армія ID та рапорт у застосунку «Армія+»

або

  • пред’явити паперовий припис.

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