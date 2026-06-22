В Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ

Після погодження рапорту у системі з’являється позначка «У дорозі», яка підтверджує добровільне повернення до служби та визначає строки прибуття до частини.

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У застосунку «Армія+» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ). Як пише АрміяInform, після того як рапорт погоджено, в Армія ID автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі».

Що означає статус «У дорозі»

Статус підтверджує, що:

військовослужбовець добровільно повертається до проходження служби;

рапорт про повернення погоджено;

особу очікують у визначеній військовій частині.

Строки прибуття до частини

Встановлені такі терміни дії статусу:

для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту — 5 діб на прибуття;

для Національної гвардії України — 48 годин після видання наказу;

у разі оформлення через рекрутинговий центр — видається паперовий припис, також із терміном 5 діб.

Що робити у разі перевірки в дорозі

Якщо військовослужбовця зупинили під час руху, необхідно:

показати «білу стрічку» в Армія ID та рапорт у застосунку «Армія+»

або

пред’явити паперовий припис.

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