В Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ
17:19, 22 червня 2026
Після погодження рапорту у системі з’являється позначка «У дорозі», яка підтверджує добровільне повернення до служби та визначає строки прибуття до частини.
У застосунку «Армія+» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ). Як пише АрміяInform, після того як рапорт погоджено, в Армія ID автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі».
Що означає статус «У дорозі»
Статус підтверджує, що:
- військовослужбовець добровільно повертається до проходження служби;
- рапорт про повернення погоджено;
- особу очікують у визначеній військовій частині.
Строки прибуття до частини
Встановлені такі терміни дії статусу:
- для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту — 5 діб на прибуття;
- для Національної гвардії України — 48 годин після видання наказу;
- у разі оформлення через рекрутинговий центр — видається паперовий припис, також із терміном 5 діб.
Що робити у разі перевірки в дорозі
Якщо військовослужбовця зупинили під час руху, необхідно:
- показати «білу стрічку» в Армія ID та рапорт у застосунку «Армія+»
або
- пред’явити паперовий припис.
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