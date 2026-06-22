Сім’ям загиблих і зниклих безвісти поліцейських видаватимуть спеціальні посвідчення — умови оформлення

Документ стане підставою для підтвердження статусу родини поліцейського та отримання передбачених законом соціальних гарантій.

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Уряд затвердив механізм видачі та анулювання посвідчень для членів сімей поліцейських, які загинули під час виконання службових обов’язків, померли внаслідок отриманих поранень, були визнані судом безвісно відсутніми або зникли безвісти за особливих обставин.

«Судово-юридична газета» ознайомилася з документом, який детально регламентує, хто матиме право на такий статус, які документи потрібно подати та в яких випадках посвідчення можуть анулювати.

Новий порядок має спростити підтвердження статусу таких осіб і забезпечити реалізацію передбачених законом пільг, гарантій та компенсацій.

Хто зможе отримати посвідчення

Зокрема, уряд затвердив порядок видачі та анулювання посвідчення члена сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер), визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин.

Посвідчення підтверджуватиме статус члена сім’ї такого поліцейського та право на отримання відповідних пільг, гарантій і компенсацій відповідно до Закону «Про Національну поліцію».

Право на посвідчення матимуть:

дружина або чоловік;

діти до 18 років;

діти, які навчаються у закладах вищої освіти, — до досягнення 23 років;

особи з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

Порядок подання заяви

Для отримання посвідчення член сім’ї поліцейського або його законний представник має подати заяву особисто чи в електронній формі до органу або підрозділу Національної поліції за місцем проживання. У заяві необхідно вказати персональні дані заявника, ступінь спорідненості з поліцейським, його спеціальне звання, останнє місце служби та спосіб отримання посвідчення.

До заяви додаються документи, що підтверджують особу та родинні зв’язки з поліцейським, фотокартка встановленого зразка, а в окремих випадках — довідка про навчання, документи про інвалідність, свідоцтво про смерть, витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Якщо необхідні відомості містяться в державних реєстрах та можуть бути отримані через електронну взаємодію між інформаційними системами, подавати такі документи не потрібно.

Як перевірятимуть документи

Після надходження заяви орган Національної поліції протягом трьох робочих днів перевіряє її відповідність встановленим вимогам. Якщо документи подані не повністю або оформлені з порушеннями, заяву залишать без розгляду та повернуть із зазначенням причин. Після усунення недоліків документи можна подати повторно.

У разі належного оформлення документи передаються до органу Національної поліції за останнім місцем проходження служби поліцейським, де зберігається його особова справа. Саме цей орган оформлюватиме посвідчення. Для поліцейських, які проходили службу в закладах та установах, що належать до сфери управління Нацполіції, посвідчення оформлюватиме центральний орган управління Національної поліції.

Які документи додатково використовуватиме Нацполіція

Під час розгляду заяв Національна поліція використовуватиме не лише документи заявника, а й матеріали зі службових справ.

Для сімей загиблих або померлих поліцейських враховуватимуться:

наказ про припинення служби у зв’язку із загибеллю або смертю поліцейського;

акти розслідування нещасного випадку із зазначенням причин і обставин загибелі;

рішення медичної або військово-лікарської комісії щодо причинного зв’язку поранення, травми чи контузії зі смертю поліцейського.

Для сімей поліцейських, які визнані безвісно відсутніми або зникли безвісти за особливих обставин, використовуватимуться акти розслідування обставин такого зникнення.

У яких випадках посвідчення не видаватимуть

Порядок передбачає низку підстав для відмови у видачі посвідчення.

Зокрема, документ не оформлюватиметься, якщо встановлено, що поліцейський загинув, помер або зник безвісти внаслідок вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, навмисного заподіяння шкоди власному здоров’ю або самогубства. Винятком є випадки доведення судом факту доведення особи до самогубства.

Також посвідчення не видаватиметься, якщо поліцейський добровільно здався в полон.

Окремою підставою для відмови є подання заявником недостовірної інформації.

Строки оформлення посвідчення

Орган Національної поліції за останнім місцем служби поліцейського має протягом 30 календарних днів із дня отримання заяви або надіслати посвідчення, або повідомити заявника про відмову із зазначенням причин.

Після виготовлення посвідчення його передають до підрозділу поліції, де було подано заяву, а заявника повідомляють про можливість отримати документ особисто або поштою.

На який строк видаватиметься посвідчення

Строк дії посвідчення залежатиме від категорії отримувача:

для дітей до 18 років — до досягнення повноліття;

для студентів закладів вищої освіти — до 23 років;

для осіб з інвалідністю з дитинства, яким інвалідність встановлена на певний строк, — до завершення такого строку.

Для інших категорій членів сім’ї посвідчення буде безстроковим.

Повторне отримання посвідчення

Повторно оформити посвідчення можна у разі його втрати, пошкодження або зміни прізвища, імені чи по батькові власника. Для цього потрібно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують підстави для переоформлення.

Також дитина поліцейського, яка отримала посвідчення до 18 років і продовжила навчання у закладі вищої освіти, зможе звернутися за новим посвідченням до досягнення 23-річного віку.

Коли посвідчення анулюватимуть

Посвідчення підлягатиме анулюванню, якщо:

буде встановлено місце перебування поліцейського, який вважався безвісно відсутнім або зниклим безвісти;

дитина досягне 18 років або 23 років у разі навчання у виші;

закінчиться строк встановленої інвалідності;

дружина або чоловік поліцейського укладе новий шлюб;

буде встановлено факт подання недостовірної інформації.

Після анулювання посвідчення необхідно повернути до органу Національної поліції, який його видав. Надалі такі документи підлягатимуть знищенню з оформленням відповідного акта.

Порядок поширили і на сім’ї працівників ДБР

Окремо уряд передбачив, що дія затвердженого Порядку поширюватиметься також на членів сімей осіб рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань. Для них посвідчення видаватимуться за формою, визначеною самим ДБР.

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