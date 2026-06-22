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Каталог воєнних злочинів та санкції за них: які зміни до Кримінального кодексу пропонують після ратифікації Римського статуту

17:10, 22 червня 2026
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У Верховній Раді обговорили зміни до Кримінального кодексу в рамках імплементації Римського статуту МКС, які передбачають удосконалення норм щодо воєнних злочинів, їх класифікацію у вигляді окремого каталогу та визначення відповідних санкцій.
Каталог воєнних злочинів та санкції за них: які зміни до Кримінального кодексу пропонують після ратифікації Римського статуту
фото: ВР
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У Верховній Раді відбулося експертне обговорення законодавчої реформи, спрямованої на імплементацію положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду в українське законодавство. Захід організували за підтримки Міжнародної організації права розвитку (IDLO).

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Основною метою зустрічі стало обговорення проєкту законодавчих змін, необхідних для приведення національного законодавства у відповідність до норм міжнародного кримінального права, а також визначення подальших кроків щодо реєстрації відповідного законопроєкту у парламенті.

Під час дискусії учасники зосередили увагу на запропонованих змінах до статей 437 та 438 Кримінального кодексу України. Окремо розглядалися питання систематизації воєнних злочинів у вигляді спеціального каталогу, а також встановлення санкцій за їх вчинення відповідно до міжнародних стандартів.

За підсумками обговорення очікується напрацювання спільної позиції щодо координації між державними інституціями та визначення подальших процедурних кроків для реєстрації законодавчих змін. Учасники також наголосили на важливості посилення взаємодії між органами державної влади, парламентом, представниками громадянського суспільства та міжнародними партнерами.

До заходу долучилися народні депутати, представники Офісу Президента України, Офісу Генерального прокурора, міжнародні експерти Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів для України, науковці та представники громадських організацій.

Нагадаємо, що після ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду у 2024 році державні органи активізували роботу над удосконаленням нормативно-правової бази у сфері розслідування та покарання за міжнародні злочини.

Участь України в системі МКС також розглядається як важливий елемент євроінтеграційного курсу держави, адже членство у Суді є одним із чинників наближення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

У межах цієї роботи у 2025 році міжвідомча робоча група при Офісі Генерального прокурора розпочала підготовку комплексного пакета законодавчих змін. Робота над документом ведеться у співпраці з державними установами, міжнародними партнерами та представниками громадянського суспільства з метою забезпечення ефективної імплементації положень Римського статуту в українську правову систему.

 

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Верховна Рада України Україна Міжнародний кримінальний суд ККУ

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