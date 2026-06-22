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Каталог военных преступлений и санкции за них: какие изменения в Уголовный кодекс предлагают после ратификации Римского статута

17:10, 22 июня 2026
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В Верховной Раде обсудили изменения в Уголовный кодекс в рамках имплементации Римского статута МУС, предусматривающих усовершенствование норм по военным преступлениям, их классификацию в виде отдельного каталога и определение соответствующих санкций.
Каталог военных преступлений и санкции за них: какие изменения в Уголовный кодекс предлагают после ратификации Римского статута
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В Верховной Раде состоялось экспертное обсуждение законодательной реформы, направленной на имплементацию положений Римского статута Международного уголовного суда в украинское законодательство. Мероприятие было организовано при поддержке Международной организации права развития (IDLO).

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Основной целью встречи стало обсуждение проекта законодательных изменений, необходимых для приведения национального законодательства в соответствие с нормами международного уголовного права, а также определение дальнейших шагов по регистрации соответствующего законопроекта в парламенте.

В ходе дискуссии участники сосредоточили внимание на предлагаемых изменениях в статьи 437 и 438 Уголовного кодекса Украины. Отдельно рассматривались вопросы систематизации военных преступлений в виде специального каталога, а также установления санкций за их совершение в соответствии с международными стандартами.

По итогам обсуждения ожидается выработка общей позиции относительно координации между государственными институтами и определения дальнейших процедурных шагов для регистрации законодательных изменений. Участники также подчеркнули важность усиления взаимодействия между органами государственной власти, парламентом, представителями гражданского общества и международными партнёрами.

К мероприятию присоединились народные депутаты, представители Офиса Президента Украины, Офиса Генерального прокурора, международные эксперты Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений для Украины, учёные и представители общественных организаций.

Напомним, что после ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда в 2024 году государственные органы активизировали работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере расследования и наказания за международные преступления.

Участие Украины в системе МУС также рассматривается как важный элемент евроинтеграционного курса государства, поскольку членство в Суде является одним из факторов приближения национального законодательства к стандартам Европейского Союза.

В рамках этой работы в 2025 году межведомственная рабочая группа при Офисе Генерального прокурора начала подготовку комплексного пакета законодательных изменений. Работа над документом ведётся в сотрудничестве с государственными учреждениями, международными партнёрами и представителями гражданского общества с целью обеспечения эффективной имплементации положений Римского статута в украинскую правовую систему.

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Верховная Рада Украины Украина Международный уголовный суд УКУ

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