Повторное увольнение работника: уточнение изменений в КЗоТ назвали дискуссионным из-за практики Верховного Суда

Работодателей обяжут снова уведомлять работника об увольнении после восстановления на работе по решению суда.

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В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15091, которым предлагается уточнить порядок повторного увольнения работника по инициативе работодателя.

Законопроектом предлагается дополнить статью 40 Кодекса законов о труде Украины положением, согласно которому при повторном увольнении по пункту 1 части первой этой статьи работодатель обязан заново совершить все действия, предусмотренные трудовым законодательством, которые предшествуют процедуре высвобождения работника.

В то же время инициатива уже получила замечания относительно ее необходимости.

Процедура уже является обязательной

В Верховной Раде подчеркнули, что действующий Кодекс законов о труде уже содержит исчерпывающее регулирование оснований и порядка увольнения. В настоящее время процедура является универсальной и применяется независимо от того, является ли увольнение первичным или повторным.

Согласно статье 40 Кодекса законов о труде Украины установлен исчерпывающий перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

В соответствии с действующей редакцией нормы, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до окончания срока его действия, может быть расторгнут работодателем только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Среди таких оснований, в частности:

изменения в организации производства и труда, включая ликвидацию, реорганизацию, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения или организации, а также сокращение численности или штата работников;

выявленное несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, а также отказ или отмена допуска к государственной тайне, если это необходимо для выполнения работы;

систематическое невыполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии ранее примененных дисциплинарных взысканий;

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

неявка на работу более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом), при этом за работниками, утратившими трудоспособность вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, место работы сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

совершение по месту работы хищения имущества работодателя (включая мелкое), установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, статья 49-2 Кодекса законов о труде Украины устанавливает порядок высвобождения работников в случаях изменений в организации производства и труда. Норма предусматривает, что работники должны быть персонально предупреждены о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца.

Одновременно с уведомлением об увольнении работодатель обязан предложить работнику другую работу на том же предприятии. Если такой работы нет или работник отказывается от перевода, он может самостоятельно обратиться в службу занятости или искать работу самостоятельно.

Относительно достаточности и эффективности действующего регулирования приведена позиция Верховного Суда по делу №761/40406/23 (постановление от 30 июля 2025 года), согласно которой в случае восстановления работника на работе и последующего повторного увольнения по пункту 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины работодатель обязан соблюдать общий порядок высвобождения работников в полном объеме, включая новое персональное уведомление, предложение имеющихся вакансий и выполнение других предусмотренных законом процедур.

Верховный Суд исходит из того, что действующее правовое регулирование является достаточным и подлежит применению в случаях повторного увольнения, а требования к процедуре высвобождения имеют одинаково обязательный характер независимо от того, происходит ли увольнение впервые или после восстановления работника на работе.

Таким образом, действующее законодательство Украины устанавливает единый и обязательный порядок высвобождения работников во всех случаях расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, включая сокращение штата. Этот порядок применяется также и в случаях увольнения работника после его восстановления на работе по решению суда.

В связи с этим предложенные в законопроекте положения в Верховной Раде оцениваются как дискуссионные, поскольку действующее трудовое законодательство уже регулирует порядок высвобождения работников, в частности в случаях изменений в организации производства и труда, независимо от того, идет ли речь о первичном или повторном увольнении.

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