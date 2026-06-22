Семьям погибших и пропавших без вести полицейских будут выдавать специальные удостоверения — условия оформления

Документ станет основанием для подтверждения статуса семьи полицейского и получения предусмотренных законом социальных гарантий.

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Правительство утвердило механизм выдачи и аннулирования удостоверений для членов семей полицейских, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, умерли вследствие полученных ранений, были признаны судом безвестно отсутствующими или пропали без вести при особых обстоятельствах.

«Судебно-юридическая газета» ознакомилась с документом, который подробно регламентирует, кто будет иметь право на такой статус, какие документы необходимо подать и в каких случаях удостоверение может быть аннулировано.

Новый порядок должен упростить подтверждение статуса таких лиц и обеспечить реализацию предусмотренных законом льгот, гарантий и компенсаций.

Кто сможет получить удостоверение

В частности, правительство утвердило порядок выдачи и аннулирования удостоверения члена семьи полицейского, который при исполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер), признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Удостоверение будет подтверждать статус члена семьи такого полицейского и право на получение соответствующих льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с Законом «О Национальной полиции».

Право на удостоверение будут иметь:

жена или муж;

дети до 18 лет;

дети, обучающиеся в учреждениях высшего образования, — до достижения 23 лет;

лица с инвалидностью с детства независимо от возраста.

Порядок подачи заявления

Для получения удостоверения член семьи полицейского или его законный представитель должен подать заявление лично либо в электронной форме в орган или подразделение Национальной полиции по месту проживания. В заявлении необходимо указать персональные данные заявителя, степень родства с полицейским, его специальное звание, последнее место службы и способ получения удостоверения.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность и родственные связи с полицейским, фотография установленного образца, а в отдельных случаях — справка об обучении, документы об инвалидности, свидетельство о смерти, выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, либо решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Если необходимые сведения содержатся в государственных реестрах и могут быть получены посредством электронного взаимодействия между информационными системами, подавать такие документы не требуется.

Как будут проверять документы

После поступления заявления орган Национальной полиции в течение трёх рабочих дней проверяет его соответствие установленным требованиям. Если документы поданы не полностью или оформлены с нарушениями, заявление оставят без рассмотрения и вернут с указанием причин. После устранения недостатков документы можно подать повторно.

В случае надлежащего оформления документы передаются в орган Национальной полиции по последнему месту прохождения службы полицейским, где хранится его личное дело. Именно этот орган будет оформлять удостоверение. Для полицейских, проходивших службу в учреждениях и организациях, относящихся к сфере управления Нацполиции, удостоверение будет оформлять центральный орган управления Национальной полиции.

Какие документы дополнительно будет использовать Нацполиция

При рассмотрении заявлений Национальная полиция будет использовать не только документы заявителя, но и материалы служебных дел.

Для семей погибших или умерших полицейских будут учитываться:

приказ о прекращении службы в связи с гибелью или смертью полицейского;

акты расследования несчастного случая с указанием причин и обстоятельств гибели;

решение медицинской или военно-врачебной комиссии о причинной связи ранения, травмы или контузии со смертью полицейского.

Для семей полицейских, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах, будут использоваться акты расследования обстоятельств такого исчезновения.

В каких случаях удостоверение не будут выдавать

Порядок предусматривает ряд оснований для отказа в выдаче удостоверения.

В частности, документ не будет оформляться, если установлено, что полицейский погиб, умер или пропал без вести вследствие совершения уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения, умышленного причинения вреда собственному здоровью или самоубийства. Исключением являются случаи доведения лица до самоубийства, установленного судом.

Также удостоверение не будет выдаваться, если полицейский добровольно сдался в плен.

Отдельным основанием для отказа является предоставление заявителем недостоверной информации.

Сроки оформления удостоверения

Орган Национальной полиции по последнему месту службы полицейского должен в течение 30 календарных дней со дня получения заявления либо направить удостоверение, либо уведомить заявителя об отказе с указанием причин.

После изготовления удостоверение передаётся в подразделение полиции, куда было подано заявление, а заявителю сообщают о возможности получить документ лично либо по почте.

На какой срок будет выдаваться удостоверение

Срок действия удостоверения будет зависеть от категории получателя:

для детей до 18 лет — до достижения совершеннолетия;

для студентов учреждений высшего образования — до 23 лет;

для лиц с инвалидностью с детства, которым инвалидность установлена на определённый срок, — до окончания такого срока.

Для других категорий членов семьи удостоверение будет бессрочным.

Повторное получение удостоверения

Повторно оформить удостоверение можно в случае его утраты, повреждения либо изменения фамилии, имени или отчества владельца. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основания для переоформления.

Также ребёнок полицейского, который получил удостоверение до достижения 18 лет и продолжил обучение в учреждении высшего образования, сможет обратиться за новым удостоверением до достижения 23-летнего возраста.

Когда удостоверение будут аннулировать

Удостоверение подлежит аннулированию, если:

будет установлено местонахождение полицейского, который считался безвестно отсутствующим либо пропавшим без вести;

ребёнок достигнет 18 лет или 23 лет в случае обучения в вузе;

истечёт срок установленной инвалидности;

жена или муж полицейского вступит в новый брак;

будет установлен факт предоставления недостоверной информации.

После аннулирования удостоверение необходимо вернуть в орган Национальной полиции, который его выдал. В дальнейшем такие документы будут подлежать уничтожению с оформлением соответствующего акта.

Порядок распространили и на семьи сотрудников ГБР

Отдельно правительство предусмотрело, что действие утверждённого Порядка будет распространяться также на членов семей лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований. Для них удостоверения будут выдаваться по форме, определённой самим ГБР.

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