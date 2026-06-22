В «Армия+» появился новый статус «В пути» для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части
17:19, 22 июня 2026
После утверждения рапорта в системе появляется отметка «В пути», которая подтверждает добровольное возвращение на службу и определяет сроки прибытия в часть.
В приложении «Армия+» ввели новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части (СОЧ). Как пишет «АрмияInform», после утверждения рапорта в «Армия ID» автоматически отображается белая полоска со статусом «В пути».
Что означает статус «В пути»
Статус подтверждает, что:
- военнослужащий добровольно возвращается к прохождению службы;
- рапорт о возвращении согласован;
- лицо ожидают в указанной воинской части.
Сроки прибытия в часть
Установлены следующие сроки действия статуса:
- для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта — 5 суток на прибытие;
- для Национальной гвардии Украины — 48 часов после издания приказа;
- в случае оформления через рекрутинговый центр — выдается бумажное предписание, также со сроком 5 суток.
Что делать в случае проверки в пути
Если военнослужащего остановили во время движения, необходимо:
- показать «белую ленту» в приложении «Армия ID» и рапорт в приложении «Армия+»
или
- предъявить бумажное предписание.
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