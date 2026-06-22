В «Армия+» появился новый статус «В пути» для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части

После утверждения рапорта в системе появляется отметка «В пути», которая подтверждает добровольное возвращение на службу и определяет сроки прибытия в часть.

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В приложении «Армия+» ввели новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части (СОЧ). Как пишет «АрмияInform», после утверждения рапорта в «Армия ID» автоматически отображается белая полоска со статусом «В пути».

Что означает статус «В пути»

Статус подтверждает, что:

военнослужащий добровольно возвращается к прохождению службы;

рапорт о возвращении согласован;

лицо ожидают в указанной воинской части.

Сроки прибытия в часть

Установлены следующие сроки действия статуса:

для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта — 5 суток на прибытие;

для Национальной гвардии Украины — 48 часов после издания приказа;

в случае оформления через рекрутинговый центр — выдается бумажное предписание, также со сроком 5 суток.

Что делать в случае проверки в пути

Если военнослужащего остановили во время движения, необходимо:

показать «белую ленту» в приложении «Армия ID» и рапорт в приложении «Армия+»

или

предъявить бумажное предписание.

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